الأحد 13 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بروتوكول تعاون لإتاحة أرصفة 37 شارعاً في الزمالك لذوي الهمم

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

شهد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة ومؤسسة «صناع الخير للتنمية» وشركة «بيبسي كولا مصر» لتنفيذ مبادرة «إتاحة أرصفة القاهرة للأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة ومتحدي الإعاقة» خلال تنقلهم في شوارع منطقة الزمالك، وذلك استكمالاً للمبادرة التي تبنتها وزارة التنمية المحلية مع مؤسسات المجتمع المدني والتي بدأت في حي المعادي بالقاهرة مع «مؤسسة مصر الخير» وبنك التعمير والإسكان العام الماضي.

وقع البروتوكول عن وزارة التنمية المحلية، اللواء حمزة درويش المشرف على شؤون مكتب الوزير، واللواء إبراهيم عبد الهادي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، وعن مجموعة «بيبسيكو مصر»، أحمد حبوس نائب رئيس مجلس الإدارة، وعن مؤسسة «صناع الخير للتنمية» هاني عبدالفتاح المدير التنفيذي للمؤسسة.

ويهدف البروتوكول إلى التعاون بين الجهات المشاركة لتهيئة أرصفة 37 شارعاً بمنطقة الزمالك بالقاهرة لصالح الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة والإعاقة لتيسير السير والحركة لهم و ممارسة كافة أنشطة الحياة اليومية والاعتماد على الذات دون احتياج لمن يصاحبهم خلال تحركهم في الشارع مما يسهل اندماجهم بشكل فعلي وإيجابي في المجتمع.

وعقب التوقيع أشار شعراوي إلى الاهتمام الذى يوليه رئيس الجمهورية والتوجيهات المستمرة للحكومة لتقديم كل سبل الرعاية والدعم للأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة وتحسين مستوى كافة الخدمات المقدمة إليهم من القطاعات الخدمية بالدولة والعمل على دمجهم فى المجتمع، وتوفير أفضل الخدمات لهم.

مؤسسة صناع الخير اللواء محمود شعراوي ذوي الاحتياجات التعمير والإسكان التعاون لغربية الرعاية خير

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