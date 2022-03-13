«الأوقاف» تنشر أسماء المتأهلين للمقابلة الشخصية فى مسابقة الإسراء والمعراج

نشرت وزارة الأوقاف، اليوم الأحد، أسماء مَن يحق لهم دخول المقابلة الشخصية في مسابقة الإسراء والمعراج.

ومن المقرر أن تعقد المسابقة بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية يومي الأحد والإثنين 20 و21 مارس، على أن يكون حضور المتسابقين في تمام الساعة العاشرة صباحًا، ومع كل منهم بطاقة الرقم القومي.

وستكون المقابلة عبارة عن مناقشة علمية حول موضوع الإسراء والمعراج، وأسئلة المسابقة.

وهم على النحو التالي:

- أولًا: يوم الأحد الموافق 20 مارس 2022م :

م الاسم المحافظة الصفة التي سجلها المتقدم

1) طارق يحيى شعبان سيد الفيوم مدرس بجامعة الأزهر

2) عمر صبحى أبوعجوة على راشد السويس إمام وخطيب ومدرس

3) محروس رمضان حفظي عبدالعال أسيوط مدرس بجامعة الأزهر

4) أحمد حنفي أبوبكر محمد الوادي الجديد إمام وخطيب ومدرس

5) زينب أحمد محمد حسن أسيوط باحث شئون تعليم بكلية البنات الإسلامية

6) علاء محمد محمد جادو الغربية معلم

7) محمد سعيد محمد سيد القليوبية إمام وخطيب ومدرس

8 ) محمد فضل محمود نورالدين الجيزة مدرس بجامعة الأزهر

9) أحمد حسن محمد الغراوي البحيرة إمام وخطيب ومدرس

10) أحمد حسين محمد شحات خاطر الفيوم واعظ بالأزهر الشريف

11) أحمد عبدالراضي محمد أحمد أسوان إمام وخطيب ومدرس

12) تيسير محمد الفتوح محيسن المنوفية واعظة متطوعة

13) رجاء كمال الدين على محمد المنيا واعظة متطوعة

14) سعاد محمد إبراهيم أبوالحسن الإسكندرية معلم أول لغة عربية

15) سعيد عبدالمعطي محمد سعيد الشرقية إمام وخطيب ومدرس

16) سعيد محمد محمد محمد عبدالحليم أسيوط إمام وخطيب ومدرس

17) سماح أحمد عبدالله محمد المتولي الدقهلية واعظة متطوعة

18) سناء عبدالعزيز محمود عبدالجليل القاهرة واعظة متطوعة

19) شريهان محمد محمود غانم المنوفية معلمة رياض أطفال

20) صبحى حامد عبدالفتاح أبوزامل كفر الشيخ مفتش أول دعوة

21) صفاء محمد فؤاد محمد ذكري المنوفية صيدلانية

22) طه شعراوي توفيق محمد المنيا إمام وخطيب ومدرس

23) طه عبدالرازق عبدالمنعم السيد أسوان إمام وخطيب ومدرس

24) عبدالجليل فرج الله عبدالجليل خليف الغربية مدرس مساعد بجامعة الأزهر

25) عبدالرحمن السعيد محفوظ الشناوي مرسى مطروح إمام وخطيب ومدرس

26) عزيزة أحمد إبراهيم بريقع الإسكندرية واعظة متطوعة

27) عمر فتحي عبدالرحمن عطية الشرقية مدرس مساعد جامعة الأزهر

28) فيروز حسين مصطفي عابدين الغربية واعظة متطوعة

29) كاميليا محمد كامل إسماعيل الجيزة واعظة متطوعة

30) شيماء عبدالمعطي جاد الغربية طبيبة بشرية

31) عربي عبدالمطيع علام عبدالفضيل الدقهلية معلم أول بالتربيـة والتعليـم

32) فاطمة محروس محمد عزام جنوب سيناء طالبة باحثة ماجستير

33) كريم عمر محمد عمر المنيا خطيب مكافأة

34) محمد أسامة محمد أبوالفتح الغربية طالب

35) كريم علي علي إبراهيم باشة الإسكندرية طبيب باطنة

36) محمد ثروت فاروق جبر المنوفية كلية الزراعة جامعة الأزهر

37) محمد عبدالفتاح حسن محمد المنيا خطيب مكافأة على بند التحسين

38) محمد عيد زغلول بكر المنيا خطيب مكافأة على بند التحسين

39) عبدالحميد شاكر علي إسماعيل الإسكندرية واعظ بالأزهر الشريف

40) عبدالمنعم عبدالقادر حسن عبدالقادر المنوفية مدرس بمدرسة بركة السبع الصناعية

41) عطيات أيمن محمد عبدالقادر عطية الشرقية بكالوريوس في الهندسة الزراعية

42) علاء عبدالحميد محمد ديب أسيوط مأمور ضرائب

43) فاروق ثروت فاروق جبر المنوفية مجند بالجيش المصري

44) محمد السيد بسيوني الصعيدي المنوفية موظف بهيئة قضايا الدولة

45) محمد سالم عبدالحميد سيد أحمد الإسكندرية مهندس مدني

46) محمد عبدالحكيم محمد عبدالواحد المنوفية معلم حاسب آلي

47) مصطفى سعيد مصطفى حلوة المنوفية وكيل مدرسة

48) فاتن عبدالله جابر عثمان المنيا واعظة متطوعة

49) مها عبدالرحيم بليغ محمد منير القاهرة واعظة متطوعة

50) وئام علي محمود كامل القاهرة واعظة متطوعة

- ثانيًا : يوم الاثنين الموافق 21 مارس 2022م .

1) محمد عبدالستار إبراهيم محمد بني سويف مفتش للقرآن الكريم وعلومه بالأزهر الشريف

2) رجاء علي سيد محمد بني سويف معلم أول لغة عربية

3) شادية عبدالكريم علي رشوان سوهاج كبير محاسبين بالمعاش

4) طارق محمد محمد سلامة دمياط مــأمور ضرائب

5) عبدالفتاح عبدالحميد عبدالفتاح أبوزهرة الغربية مدرس قرآن كريم

6) عبدالله جمال سعد محمد المنيا معلم قرآن

7) محمد عصام علي عواد سالم العسيلي القليوبية طالب بكلية التربية جامعة الأزهر الشريف

8 ) محمود علي علي أحمد برايا الدقهلية مدرس الدعوة بجامعة الأزهر

9) محمود عمر حسن علي الدقهلية مدرس مساعد بكلية أصول الدين

10) مصطفى محمد عبدالحفيظ حمزة البحيرة طالب في كلية الهندسة

11) مي رضا يوسف إبراهيم الغربية طبيبة بشرية

12) نسرين عبدالعظيم أحمد عمر شمال سيناء أخصائية تمريض

13) حلمي صابر عبدالحكيم إبراهيم القاهرة مترجم برئاسة الجمهورية

14) إسلام فرج الله حسن خليف الغربية بكالوريوس هندسة

15) بسمة ربيع إبراهيم زنون المنوفية معلمة رياض أطفال

16) رحمة محمد سعد عبدالونيس البحيرة معلمة

17) عبدالله محمد عبدالوهاب إبراهيم الشرقية مترجم لغة إنجليزية

18) عبدالوهاب حسين هاشم سوهاج كلية حقوق

19) عبير إسماعيل على سالم الإسكندرية محاسبة

20) محمد إبراهيم محمد عواد الشرقية مراقب صحي

21) محمد جلال أبوفاخرة السيد المنيا معلم فصل (من ذوى الهمم)

22) هبة محمود معاطي عبدالعزيز الجيزة نائب مدير عام بنك مصر

23) هويدا رجب محمد الشرنوبى الإسكندرية واعظة متطوعة

24) سهام يونس أحمد أحمد الإسكندرية مهندسة كيمياء ونووية

25) أحمد إبراهيم السيد حماد سوهاج موظف بإدارة جهينة التعليمية سوهاج

26) رمضان مرزق جمعة محمد غريب أسيوط خطيب مكافأة (أجر مقابل عمل)

27) سعيد عبداللطيف سيد أحمد الوادي الجديد كبير معلمين لغة عربية

28) سيدة عبدالعزيز عبدالله أحمد الوادي الجديد معلم أول

29) صلاح خلف شحات حسين أسيوط مهندس مدني

30) هشام عبدالمبدي خلف حصاوي سوهاج مدرس بجامعة الأزهر

31) أحمد حشمت خلف الله محمود قنا مدير المعلومات بالأزهر

32) رمضان الأمير حسن بدوي الأقصر مدرس بالأزهر الشريف

33) رمضان متولي السيد محمد الأقصر معلم خبير بالتربية والتعليم

34) زينب هاشم يوسف محمد الأقصر معلمة بالتربية والتعليم

35) سعد عطية سعد عبدالصمد كفر الشيخ مدرس بجامعة الأزهر

36) سماح نصرالله هجرس موسي شمال سيناء محاسبة بالتعاقد في مديرية أوقاف شمال سيناء

37) عبير عبدالمنعم عليوة كفر الشيخ طبيب بشرى

38) هشام محمد محمود محمد الإسماعيلية معلم أول أ رياضيات

39) إيمان الشحات محمد علي أبوالقاسم الغربية طبيبة امتياز أسنان

40) سحر محمد شوقي جعيصة الجيزة واعظة متطوعة

41) عبدالله فيصل عبدالسلام نصر الفيوم خطيب بأجر مقابل عمل

42) محمد إسماعيل متولى محمد القليوبية معلم أول لغة ألمانية

43) أسامة أشرف الحسيني شميس الدقهلية واعظ بالأزهر الشريف

44) مها رضوان عبدالرازق القاهرة واعظة متطوعة

45) نصرة مصطفى حسن توفيق القاهرة واعظة متطوعة

46) نشوة محمد عبدالمجيد المصري القاهرة واعظة متطوعة

47) بهيرة محمد بدرالدين خيرالله الإسكندرية واعظة متطوعة بالأوقاف

48) سهير عبدالمحسن سنهوري مرسى مطروح واعظة متطوعة

49) جيهان يس يوسف محمود الجيزة واعظة متطوعة

50) هانم عبدالرزاق إبراهيم إسماعيل سوهاج واعظة متطوعة.