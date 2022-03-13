انخفاض شديد بدرجات الحرارة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس لمدة ٧٢ ساعة

قدمت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة لمدة ٧٢ ساعة مقبلة.

وقالت الهيئة في بيان لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “إنه من المنتظر أن يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، ويسود نهارا طقس بارد إلى شديد البرودة على السواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء ومرتفعات الجنوب، وكذلك مرتفعات غرب خليج السويس، وطقس بارد على شمال الوجه البحري ومائل للبرودة على باقي مدن الوجه البحري والقاهرة وشمال ووسط الصعيد والواحات، وطقس لطيف على جنوب الصعيد ومدن البحر الأحمر ومثلث حلايب وشلاتين”.

ويسود ليلا طقس شديد البرودة على أغلب الأنحاء عدا مدن البحر الأحمر يكون الطقس بارد هناك ومائلا للبرودة بمثلث حلايب وشلاتين.

فيما تنشط الرياح بقوة على السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري، لتصل هبات قوية نسبيا على جنوب خليج السويس بينما تكون الرياح نشطة نسبيا على باقي أنحاء الجمهورية.

أما حالة البحر المتوسط مضطرب تماما بفعل نشاط الرياح الشمالية الغربية القوية عليه ويتراوح ارتفاع الامواج بين 2,5~3 م امام السواحل الغربية و3,5 متر أمام ساحل الدلتا ويتخطى 4 أمتار في العمق امام السواحل الشرقية.

أما حالة البحر الأحمر مضطرب أيضا، مع ارتفاع الأمواج في حدود المترين شمالا ومترين ونصف المتر جنوبا.

وتستمر فرص سقوط الأمطار الليلة وصباح الغد على السواحل الشمالية، تكون خفيفة أو تتوسط أحيانا وقد تمتد على هيئة رذاذ خفيف لأجزاء من الوجه البحري، وتتراجع الفرص بتقدم ساعات النهار حتى تتلاشى تماما.

بيان بدرجات الحرارة:

طقس اليوم الأحد ١٣ مارس ٢٠٢٢:

القاهرة الكبرى: العظمى 17 والصغرى 7.

الوجه البحري: العظمى 16 والصغرى 6.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 18 والصغرى 9.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 18 والصغرى 5.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 17 والصغرى 3.

شمال الصعيد: العظمى 18 والصغرى 7.

جنوب الصعيد: العظمى 18 والصغرى 7.

حالة الطقس الاثنين ١٤ مارس 2022:

القاهرة الكبرى: العظمى 18 والصغرى 8.

الوجه البحري: العظمى 17 والصغرى 9.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 18 والصغرى 10.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 18 والصغرى 10.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 19 والصغرى 10.

شمال الصعيد: العظمى 20 والصغرى 11.

جنوب الصعيد: العظمى 20 والصغرى 11.

حالة الطقس الثلاثاء 15 مارس 2022:

القاهرة الكبرى: العظمى 20 والصغرى 11.

الوجه البحري: العظمى 20 والصغرى 11.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 15 والصغرى 10.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 15 والصغرى 10.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 18 والصغرى 10.

شمال الصعيد: العظمى 19 والصغرى 10.

جنوب الصعيد: العظمى 19 والصغرى 10.