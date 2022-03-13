قصف روسي يستهدف المركز الدولي لحفظ السلام والأمن بالقرب من «لفيف»

أفاد المكتب الصحفي للحكومة الإقليمية بمدينة “لفيف” الأوكرانية أن المركز الدولي لحفظ السلام والأمن، الواقع بالقرب من المدينة قد تعرض لقصف روسي في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد.

وذكرت شبكة (سي إن إن) الأمريكية أن هذا المركز هو قاعدة عسكرية ضخمة تضم مركزا لتدريب الجنود في الغالب لبعثات حفظ السلام، وقالت الحكومة الإقليمية “إنه وفقا للبيانات الأولية، فقد أطلقت روسيا 8 صواريخ بالقرب من مدينة “لفيف”، ويبحث المسئولون ما إذا كان هناك ضحايا”.

وقد سمع دوي انفجارات متعددة قبل وقت قصير من الساعة السادسة صباحا بالتوقيت المحلي لأوكرانيا بالقرب من المدينة، وفقا لفريق تابع لشبكة (سي إن إن) على الأرض.