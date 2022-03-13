أوكرانيا: احتياطات الغاز تبلغ 9.5 مليار متر مكعب.. والإنتاج يتواصل

ذكر رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال، أن احتياطيات الغاز في أوكرانيا تبلغ 9.5 مليار متر مكعب.

وقال “شميهال”، في تصريح لوكالة الأنباء الأوكرانية "يوكينفورم"، إن احتياطات الغاز الآن على مستوى 9.5 مليار متر مكعب، ويتواصل استيراد الغاز من هنغاريا وسلوفاكيا وبولندا، مشيرًا إلى أن إنتاج الغاز يستمر في جميع المنشآت عدا الواقعة في منطقة النزاع وعلى خطوط التماس.

وفي وقت سابق ذكرت الشركة المشرفة على خط نقل الغاز بأوكرانيا، بأن طلب نقل الغاز عبر الأراضي الأوكرانية لا يزال عند الحد الأقصى لالتزامات شركة "غازبروم" التعاقدية تجاه أوكرانيا.

وأشارت الشركة، بحسب وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية، الخميس، إلى أن حجم الطلب على الغاز وصل اليوم إلى 109.4 مليون متر مكعب، علمًا أن أرقام ترانزيت الغاز الروسي عبر أوكرانيا كانت في حدود هذه القيم منذ نهاية فبراير الماضي، كما جرى الحفاظ على تحميل خط أنابيب الغاز "يامال-أوروبا"، الذي يجري من خلاله نقل الغاز الروسي إلى ألمانيا عبر بولندا بنفس الكميات القصوى.

ويعزو الخبراء نمو صادرات الغاز الروسي منذ نهاية فبراير الماضي إلى المخاطر الناجمة عن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وتوقعات الطقس في أوروبا.