الأحد 13 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع اليوم الأحد 13-3-2022

سعر صرف الدولار مقابل
سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

أظهرت بيانات شاشات التداول استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع في البنوك الحكومية والاستثمارية خلال فترة التعاملات اليوم الأحد، حيث بلغ 15.70 جنيه فى أول أيام العمل الرسمية، فى ظل زيادة معدلات شراء الدولار لتخليص أذونات استيراد السلع والمنتجات من الأسواق العالمية، وأيضًا مع رقابة البنك المركزي المصري لمعدلات أسعار الصرف لاستقرار السوق المصرفية ومنع إرتفاع معدلات التضخم بالأسواق.

 

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع اليوم

بالإضافة إلى ذلك، استمرت معدلات السحب اليومية على العملات الأجنبية مما أدى إلى استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع في جميع الفروع التابعة للبنوك الحكومية والخاصة بأنحاء مصر، خاصة مع توفير الكميات المطلوبة للعملاء والتى تساهم فيها تدفقات العملة من مصريين الخارج التى بلغت نحو 31 مليار دولار.


سعر صرف الدولار مقابل الجنيه فى البنك المركزي المصري

فى السياق، استقر سعر الدولار في البنك المركزي المصري مقابل الجنيه ،اليوم الأحد، عند مستوى 15.66 جنيه للشراء  15.76 جنيه للبيع، حسب آخر سعر صرف خلال فترة التعاملات.


سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري
وأيضا استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي عند مستوى 15.66 جنيه للشراء، بينما بلغ  15.75 جنيه للبيع خلال التعاملات اليوم.

 

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر
كما أوضحت شاشات التداول في فروع بنك مصر، تسجيل سعر صرف الدولار الأمريكي  15.66 جنيه للشراء بينما سجل 15.76 جنيه للبيع.

 

سعر صرف الدولار في بنك القاهرة

وأيضا استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك القاهرة عند مستوى  15.65 جنيه للشراء بينما سجل 15.76 جنيه للبيع.

 

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية

كذلك شهد سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية إستمرار معدلات الإستقرار عند مستوى 15.65 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

كما بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB مقابل الجنيه المصري،  15.64 جنيه للشراء بينما سجل 15.75 جنيه للبيع اليوم.


أسعار صرف الدولار في بنك أبو ظبي

كذلك استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك أبو ظبي الإسلامي، عند مستوى 15.64 جنيه للشراء بينما سجل مبلغ 15.75 جنيه للبيع.


سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك عوده

وأيضا شهد سعر الدولار في بنك عوده مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار عند مستوى 15.64 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع خلال التعاملات.

 

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك بلوم

وفي النهاية، استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء  عند 15.64 جنيه بينما البيع عند 15.75 جنيه، في بنك بلوم خلال فترة التعاملات .

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رئيس التحرير

وائل لطفي

يوم الشهيد

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