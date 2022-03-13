قوات دنماركية تصل قاعدة أومارى الإستونية للمشاركة فى مهمة تابعة لحلف شمال الأطلسى

وصلت وحدة عسكرية دنماركية تضم أكثر من 200 فردا إلى قاعدة أومارى الجوية، حيث تستعد للمساهمة فى مهمة القتال التابعة لحلف شمال الأطلسى (eFP) المتمركزة فى بلدة تابا الإستونية.

وذكرت صحيفة (بوستايمز) الإستونية أن الوحدة تضم حوالى 150 جنديًا من شركة "فايكنج"، وهى وحدة مشاة ثقيلة، ستعمل مع المهمة التى تقودها بريطانيا فى تابا، إلى جانب 70 فردًا آخر من أفراد الشرطة العسكرية واللوجستية.

وكان فى استقبال الدنماركيين سفيرة بلادهم فى استونيا، كريستينا مسكوفياك بيكفارد، والميجور مايكل كروغس، كبير ضباط الوحدة الدنماركية فى إستونيا.

وتسهم الدنمارك بانتظام بنحو 200 فى المهمة، على أساس التبادل والتناوب، وذلك منذ عام 2018؛ وهذه هى الدورة الثالثة منذ ذلك الحين.

ويقود البريطانيون المهمة، حيث يشكل سرب "دريدنات" التابع لفرقة الدبابات الملكية النواة الحالية للمجموعة القتالية كما تساهم القوات الفرنسية بانتظام فى المهمة أيضًا.

وتهد هذه المهمة منفصلة تمامًا عن مهمة الشرطة الجوية فى بحر البلطيق التابعة لحلف شمال الأطلسى ومقرها أوماري.

وصلت وحدة عسكرية دنماركية تضم أكثر من 200 فردا إلى قاعدة أومارى الجوية، حيث تستعد للمساهمة فى مهمة القتال التابعة لحلف شمال الأطلسى (eFP) المتمركزة فى بلدة تابا الإستونية.

وذكرت صحيفة (بوستايمز) الإستونية أن الوحدة تضم حوالى 150 جنديًا من شركة "فايكنج"، وهى وحدة مشاة ثقيلة، ستعمل مع المهمة التى تقودها بريطانيا فى تابا، إلى جانب 70 فردًا آخر من أفراد الشرطة العسكرية واللوجستية.

وكان فى استقبال الدنماركيين سفيرة بلادهم فى استونيا، كريستينا مسكوفياك بيكفارد، والميجور مايكل كروغس، كبير ضباط الوحدة الدنماركية فى إستونيا.

وتسهم الدنمارك بانتظام بنحو 200 فى المهمة، على أساس التبادل والتناوب، وذلك منذ عام 2018؛ وهذه هى الدورة الثالثة منذ ذلك الحين.

ويقود البريطانيون المهمة، حيث يشكل سرب "دريدنات" التابع لفرقة الدبابات الملكية النواة الحالية للمجموعة القتالية كما تساهم القوات الفرنسية بانتظام فى المهمة أيضًا.

وتهد هذه المهمة منفصلة تمامًا عن مهمة الشرطة الجوية فى بحر البلطيق التابعة لحلف شمال الأطلسى ومقرها أوماري.