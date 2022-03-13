الأحد 13 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

كيف يحوّل كورونا المصاب إلى شخص مدمن على التدخين؟.. عالم يجيب

مدخن
مدخن

قال البروفيسور، فيليب كوبيلوف، مدير معهد أمراض القلب بجامعة سيتشينوف بموسكو، إن الجميع يواجهون خطر تلف الأوعية الدموية بعد الإصابة بفيروس كورونا.

 

وذلك بغض النظر عن شدة الفيروس الذي قد يحملوه. وأضاف أن فيروس كورونا يصيب الشعيرات الدموية  حيث تبدأ جلطات الكوليسترول في النمو. جاء ذلك على لسانه في مقابلة مع صحيفة "كومسومولسكايا برافدا" الروسية.

 

مع ذلك فإن البروفيسور قارن العواقب الناتجة عن الإصابة بـ"كوفيد – 19" بأضرار يسببها التدخين.

 

وقال: "لماذا نحارب التدخين؟ - لأن التدخين  يستهدف أيضا أغشية الشعيرات وتبدأ الجلطات في النمو داخل الأوعية الدموية. ويمكننا القول إن الضرر الذي يلحقه التدخين بجسم الإنسان متشابه جدا من حيث عوامل الخطر مع العواقب الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا".

 

وأشار أيضا إلى أن العديد من المرضى يعانون من الضعف بعد التعافي من مرض كوفيد، كما يعانون من انخفاض القدرة على تحمل التمارين الرياضية، والإرهاق. وإذا شعر الشخص أيضا بضربات قلب وإرهاق، على سبيل المثال، بصعوبة في صعود الدرج، فعليه زيارة المستشفى.

 

واختتم كوبيلوف بالقول: "لا يصعب عليك على الإطلاق زيارة عيادة الطبيب مرة أخرى، بقدر ما سيكون من الصعب على الأطباء مكافحة نوع من المرض الذي سبق أن ولى بعيدا".

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

 

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

 

 ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

 

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