أعرب سفير الفلبين في واشنطن عن استعداد بلاده لاستقبال القوات الأمريكية بموجب معاهدة الدفاع المشترك بين البلدين، إن سارت الحرب في أوكرانيا نحو الأسوأ وتورطت واشنطن في القتال.

و قال السفير خوسيه مانويل رو موالديز، إن الرئيس رودريجو دوتيرتي أدلى بهذه التصريحات في اجتماع عقد مؤخرًا في مانيلا، حيث أعرب الرئيس أيضًا عن قلقه بشأن التأثير الاقتصادي العالمي للأزمة المتفاقمة.

وأدانت الفلبين العملية العسكرية الروسية في أو كرانيا وصوتت بنعم على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي طالب بوقف فوري للعملية وانسحاب جميع القوات الروسية من أو كرانيا.

جدير بالذكر، أن دوتيرتي الذي تنتهي و لايته التي استمرت ست سنوات في يونيو، قد عزز علاقات وثيقة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الصيني شي جين بينج، بينما كان ينتقد السياسات الأمنية الأمريكية في السنوات الأولى من رئاسته، لكن روموالديز قال إن دوتيرتي أخبره أن التدخل الروسي في أو كرانيا كان خطأ.

و صرح روموالديز: "الرئيس يقول إنه إذا طلبوا دعم الفلبين، فستكون الفلبين مستعدة للمشاركة في هذا الجهد، لا سيما إذا امتدت هذه الأزمة الأوكرانية".

و تابع: "امنحهم التأكيدات بأنه إذا لزم الأمر، فإن الفلبين مستعدة لتقديم أي تسهيلات أو أي أشياء تحتاجها الولايات المتحدة لتكون حليفًا رئيسيًا - حليفنا الأول".

و تلزم معاهدة الدفاع المشترك لعام 1951 الولايات المتحدة و الفلبين بمساعدة الطرف الآخر في حالة و قوع هجوم، و أكد المسؤو لون الأمريكيون مرارًا و تكرارًا لنظرائهم الفلبينيين في السنوات الأخيرة أنهم سوف يفون بالتزاماتهم التعاهدية إذا تعرضت القوات أو السفن أو الطائرات الفلبينية لهجوم في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه، بما في ذلك الصين.