الفاتيكان يعرب عن «دهشته البالغة» لطرد سفيره من نيكاراجوا

أعرب الفاتيكان عن دهشته لطلب حكومة نيكاراغوا من السفير البابوي مغادرة البلاد، كما عبّر عن دعمه وثقته الكاملة في الممثل البابوي.

وقال المكتب الصحفي للفاتيكان في بيانه: "يأسف الكرسي الرسولي ويعرب عن "دهشته البالغة" بتلقي بلاغ مفاده بأن حكومة نيكاراغوا قررت سحب الموافقة من الأسقف فالديمار ستانيسلاف سومرتاغ، القاصد الرسولي إلى ماناغوا منذ عام 2018، ومطالبته بمغادرة البلاد فور إخطاره بالإجراء".

وأضاف: "هذا الإجراء غير مفهوم لأنه، لقد عمل رئيس الأساقفة سومرتاغ بتفان عميق من أجل خير الكنيسة والشعب النيكاراغوي، وخاصة الأكثر ضعفا، ويسعى دائما إلى تعزيز العلاقات الجيدة بين الكرسي الرسولي وسلطات نيكاراغوا".

وذكر في البيان أن فالديمار ستانيسلاف سومرتاغ شارك كشاهد ورفيق في طاولة الحوار الوطني بين الحكومة والمعارضة السياسية بهدف المصالحة في البلاد والإفراج عن المعتقلين السياسيين.

واضطر الأسقف فالديمار سومرتاغ الذي يشغل منصب السفير منذ عام 2018، إلى مغادرة نيكاراغوا فجأة الأسبوع الماضي بعد أن سحبت حكومة الرئيس دانييل أورتيغا موافقتها الدبلوماسية على تعيينه والتي تعرف في لغة الدبلوماسية بالاعتماد.