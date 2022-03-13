الأحد 13 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سلطات نيس الفرنسية تسحب ترخيص مظاهرة قرب الكاتدرائية الروسية

الكاتدرائية الروسية
الكاتدرائية الروسية بنيس

أفادت صحيفة "نيس ماتين" الفرنسية بأن سلطات مدينة نيس سحبت ترخيص مظاهرة بالقرب من الكاتدرائية الروسية في المدينة، وسط تهديدات ضد الرعية.

 

وأشارت الصحيفة إلى أنه "بسبب التوترات الدولية، تراقب المديرية العامة للأمن الداخلي التطورات عن كثب، حيث أعلنت المحافظة أخيرا مساء السبت تأجيل التظاهرة".

 

وأضافت أن "هذا القرار تم اتخاذه بعد شكوى من المحامي جيرارد جرماني، لمحافظ دائرة ألب ماريتيمز.

 

كما قدم رئيس الكاتدرائية أندريه إليسيف أيضا شكوى للمحافظ أكد فيها أن الكنيسة مكان للعبادة، يقبل المؤمنين الأرثوذكس من أي جنسية بسلام.

 

كما أشار إلى أن يوم الأحد هو اليوم الأول من الصوم الكبير، حيث سيقصد الكنيسة العديد من أبناء الرعية بمن فيهم كبار السن.

روسي سحب روسية ظاهرة فرنسى الكاتدرائية الفرنسي

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يوم الشهيد

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