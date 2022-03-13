وزير الخارجية الفنزويلى: نحن حلفاء حقيقيون لروسيا

أكد وزير الخارجية الفنزويلي فيليكس بلاسينسيا، أن بلاده حليف حقيقي لروسيا، وأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "رئيس مسؤول يحظى بالاحترام".

وقال على هامش منتدى أنطاليا بتركيا: "نحن حلفاء حقيقيون للحكومة الروسية"، كما وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه "رئيس حكومة مسؤول يحظى بالاحترام في كاراكاس كعضو في المجتمع الدولي... نعتقد أنه يبذل قصارى جهده من أجل شعبه".

من جهته، أعرب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، في محادثات هاتفية مطلع مارس الجاري مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن "دعم بلاده التام للإجراءات الحاسمة التي تتخذها روسيا في أوكرانيا".

وقال مادورو: "ندعم الإجراءات الروسية في أوكرانيا، كما ندين الأنشطة المزعزعة للاستقرار التي تمارسها الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي".

وأعربت الحكومة الفنزويلية، في وقت سابق، عن دعوتها لحل سلمي للأزمة في أوكرانيا، مدينة "العقوبات غير الشرعية والهجمات الاقتصادية على الشعب الروسي، التي تؤثر على حقوق الإنسان".