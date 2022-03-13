الأحد 13 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سنغافورة: 12 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا و10 وفيات

كورونا في سنغافورة
كورونا في سنغافورة

أعلنت وزارة الصحة في سنغافورة عن تسجيل 12 ألفا و 632 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.
 

وذكرت وزارة الصحة فى سنغافورة في بيان مسائي أوردته صحيفة "ذا ستريتس تايمز" السنغافورية، أنها رصدت اليوم أيضا دخول ألف و 375 مصابا بفيروس كورونا إلى المستشفى.
 

وأضاف البيان أن حصيلة اليوم شهدت زيادة مقارنة بحصيلة يوم أمس، التي شهدت تسجيل 15 ألفا و 345 إصابة بفيروس كورونا ودخول ألف و 396 مصابا إلى المستشفى. 
 

ونوه البيان إلى أنه تم رصد عشر حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا مقارنة بحصيلة وفيات يوم أمس الجمعة التي شهدت تسجيل 13 حالة.
 

وذكر البيان أن وحدات الرعاية المركزة استقبلت 37 مصابا بالفيروس، في حين تم وضع 160 آخرين تحت جهاز التنفس الاصطناعي.  

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

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