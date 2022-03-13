الأحد 13 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الدفاع روسية: تدمير 3593 منشأة وآلية عسكرية أوكرانية منذ بداية العملية العسكرية

الجيش الروسي
الجيش الروسي

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف، إن القوات الروسية أخرجت 3593 منشأة وآلية عسكرية أوكرانية من الخدمة خلال عملياتها الجارية في أوكرانيا.


وقال كوناشينكوف - في تصريح نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية - "أُخرجت 3593 منشأة عسكرية أوكرانية من الخدمة خلال العملية"، موضحا أنه من بين الآليات التي جرى تدميرها “61 مروحية، و126 طائرة مسيرة، و1159 دبابة وآلية مدرعة أخرى، و118 منصة لإطلاق الصواريخ، و436 قذيفة مدفعية ميدانية وهاون، و973 مركبة عسكرية خاصة”.

 

وفي سياق آخر، أكد ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) أن فلاديمير ميدينسكي يواصل ترؤس الوفد الروسي في المفاوضات مع أوكرانيا.


ونقلت شبكة (روسيا اليوم) الإخبارية عن بيسكوف قوله إن "ميدينسكي يواصل قيادة عملية التفاوض"، مشيرا إلى أن "ميدينسكي مثّل الجانب الروسي في سلسلة مكالمات عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" مع أوكرانيا".


من جانبه، أكد مستشار الرئاسة الأوكرانية ميخائيل بودولياك، استمرار المفاوضات الروسية الأوكرانية عبر تقنية (الفيديو كونفرانس)، حيث شكلت مجموعات عمل فرعية خاصة.


وقال: "تتواصل المفاوضات مع الوفد الروسي دون انقطاع عبر الفيديو. تم تشكيل مجموعات عمل فرعية خاصة ومواقف أوكرانيا تحددها توجيهات سابقة صارمة للغاية".


بدوره، قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن "الوفدين الروسي والأوكراني باشرا بحث بعض القضايا، لأن الطرفين لا يهددان بعضها البعض بإنذارات نهائية".


وأفاد مكتب زيلينسكي، بأن "كييف مستعدة لتسوية دبلوماسية ومفاوضات مباشرة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فلوديمير زيلينسكي".

طلاق المتحدث مدرعة روسية أوكرانيا العسكري وزارة الدفاع روسي

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يوم الشهيد

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