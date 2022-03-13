الأحد 13 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الخارجية الروسية: لسنا مستعدين للدخول فى حوار تفرضه الإدارة الأمريكية علينا

سيرجي ريابكوف
سيرجي ريابكوف

 شدد نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، على أن بلاده ليست مستعدة للدخول في حوار تود الإدارة الأمريكية أن تفرضه عليها.


وقال ريابكوف، في تصريحات إعلامية له اوردتها وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية: "لسنا مستعدين للدخول في حوار ربما تود الإدارة الأميركية أن تفرضه علينا".


كما أشار الدبلوماسي الروسي إلى أن وضع الأمن الأوروبي يشهد تغييرات جذرية.. موضحًا: "لقد بذلنا أخطر الجهود للحفاظ على بنية الأمن الأوروبي وضمانها دون الانهيار، والتي نشأت نتيجة الخط الإجرامي غير المسؤول تمامًا الذي اتبعه النظام الحالي في كييف والقائمون عليه في الغرب".


وأضاف: "لا يمكنني القول إن المقترحات الروسية بشأن الضمانات الأمنية لا تزال سارية، ومع ذلك، فقد تغير الموقف تمامًا.

 

وأشار إلى أن الآن أصبح الوضع مختلفًا بشكل جذري، وأصبحت المسألة المطروحة الآن هي ضمان تحقيق الأهداف التي حددتها قيادتنا للعملية العسكرية الخاصة، حيث تم التعبير عن هذه الأهداف مرارًا وتكرارًا، وهي معروفة جيدًا".

تحقيق روسي روسية الخارجية العسكري الادارة الامريكية الاوروبي

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