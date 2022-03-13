الأحد 13 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس مياه المنيا يتابع أعمال الإحلال والتجديد بمحطات مياه الشرب والصرف الصحي

جولة رئيس مياه المنيا
جولة رئيس مياه المنيا

تفقد المهندس رجب السعيد جبر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنيا، عددًا من محطات المياه والصرف الصحي بمركز بني مزار شمال المحافظة. 

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جولة رئيس مياه المنيا 

بدأ رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي جولته التفقدية للمشروعات بمركز بني مزار بتفقد محطة مياه صدفا المرشحة والتي تبلغ طاقتها الإنتاجية 150 ل/ث ومتابعة أعمال الإحلال والتجديد بها.

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جولة رئيس مياه المنيا 

وشدد السعيد، على أهمية الحفاظ على بيئة العمل وكذلك عمل الصيانة الدورية للمعدات ثم تفقد محطة معالجة صرف صحي بني مزار وهي بقدرة استيعابية 20000 متر مكعب يوميًا حيث قام بمتابعة أعمال الصيانة والتشغيل بالمحطة وإجراءات تأهيلها للحصول على شهادة “TSM”.

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جولة رئيس مياه المنيا 

وأكد السعيد، على أهمية الاهتمام بكافة المحطات والعمل على رفع كفاءتها لتوفير المياه بالكمية والجودة المطلوبة وذلك قبل دخول فصل الصيف.

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جولة رئيس مياه المنيا 

وأوضح السعيد، أنه يقوم بجولات مكثفة على محطات المياه والصرف الصحي بكافة مراكز المحافظة حيث كان قد تفقد محطات مياه الشرب والصرف الصحي بمركز سمالوط، ومنها محطة مياه دير جبل الطير المرشحة وهي مرشح رملي بطئ تغذي دير جبل الطير وجبل الطير القبلية والبحرية والعابد والتي تبلغ طاقتها الإنتاجية 90 ل/ث وجارِ عمل دراسة لرفع الطاقة التصميمية لها إلي 140 ل/ث، ومياه عرب الزينة المرشحة والتي تبلغ طاقتها التصميمية 800 ل/ث وتغذى مركز ومدينة سمالوط وعدد كبير من القرى حيث تم معاينة المرحلة الثانية للمحطة والتي من شأنها زيادة قدرة المحطة إلى 1600 ل/ث كما قام بالإشراف على عمليات تطهير المأخذ الخاص بالمحطة بجانب متابعة محطة معالجة صرف صحي سمالوط بشوشة وهي بقدرة استيعابية 20000 متر مكعب يوميًا حيث تم متابعة أعمال الصيانة والتشغيل بالمحطة بجانب تفقد محطة مياه ومركز الصيانة لقرية 4 بالعزيمة بطاقة إنتاجية 40 ل /ث وجارِ عمل 2 بئر غاطس لرفع الطاقة الإنتاجية إلي 80 ل/ث مع وجود غاطس احتياطي.

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جولة رئيس مياه المنيا 
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جولة رئيس مياه المنيا 
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جولة رئيس مياه المنيا 
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جولة رئيس مياه المنيا 
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جولة رئيس مياه المنيا 

 

رئيس مياه المنيا يتابع أعمال الإحلال والتجديد محطات مياه الشرب والصرف الصحي بمركز بني مزار المهندس رجب السعيد جبر

رئيس التحرير

وائل لطفي

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