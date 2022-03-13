جراح الجلد بمستشفى نيودلهى يقدم أبرز المشاكل الجلدية المرتبطة بالعمر

تأتي التغيرات الموسمية من الشتاء للصيف بالكثير من المشكلات الصحية الخاصة بالجلد، كما أن الجفاف والترهل وظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة هي بعض علامات وأعراض مشاكل الجلد المرتبطة بالعمر. ستساعدك معرفتها في الوقت المناسب على إدارة المواقف.

مع التقدم في العمر، يبدأ الجلد في الخضوع للعديد من التغييرات، ولا يمكن لأي شخص يمكن أن يتحكم في هذه التغيرات التي تسببها الشيخوخة، فأهم تغيرين هما انخفاض إنتاج الكولاجين وبطء تجديد الخلايا، حسبما ذكر الاطباء بموقع "healthshots" الطبي.

كما أن هناك عوامل مختلفة مثل: نمط الحياة والنظام الغذائي والوراثة والعادات الشخصية والبيئة التي تعيش فيها هي المسئولة عن ظهور تأثير الشيخوخة على الجلد.

ونظرًا لأن الجلد لا يشفى بالطريقة التي اعتاد عليها يومًا ما، يجب على المرء أن يراقب بشكل خاص مشاكل الجلد المختلفة المرتبطة بالعمر لأنه إذا تم تجاهلها يمكن أن تصبح خطيرة ولا يمكن إصلاحها، فوفقًا للدكتور رينكي كابور، استشاري الأمراض الجلدية وطبيب الجلد التجميلي وجراح الجلد بمستشفى نيو دلهي، قدم أبرز المشاكل الجلدية المرتبطة بالعمر.

زوائد على الجلد:

يمكن أن تكون على شكل علامات جلدية، أو ثآليل، أو بقع بنية متغيرة اللون على الجلد أو بقع وردية ويسمى بالتقرن السفعي، وهي عيوب شائعة عند كبار السن ، وإذا لم يتم إخضاعها للفحص، فمن المحتمل أن تصبح خلايا سرطانية.

الجروح التي لا تلتئم بسرعة:

نظرًا لأن الجلد يفقد قدرته على الإصلاح مع تقدمك في السن ومشاكل أخرى مثل مرض السكري ومشاكل القلب والأوعية الدموية، فقد يصاب المرء بجروح مزمنة مثل تقرحات القدم والوريد وما إلى ذلك والتي يمكن أن تصبح غير مريحة ويمكن أن تسبب ألمًا مستمرًا.

جفاف الجلد:

تعتبر أكثر مشاكل الجلد المرتبطة بالعمر شيوعًا، حيث يمكن أن يؤدي جفاف الجلد إلى الخدش والتشقق والتهابات النزيف، غالبًا ما يحدث الجفاف لأن الغدد الدهنية تبدأ في إنتاج كمية أقل من الزيت للحفاظ على ترطيب الجلد.

البقع العمرية:

تحدث البقع العمرية أو النمش لأن الخلايا التي تحتوي على صبغة اللون تصبح أقل، حيث يبدأ الجلد في الظهور أكثر شحوبًا وأرق، وتبدأ البقع في الظهور خاصة في المناطق المعرضة للشمس.

ترهل بشرة الوجه:

يؤدي فقدان مرونة الجلد إلى ترهل الجلد حول العينين، والخدين ومنطقة الفك، مما يجعل التجاعيد وخطوط الضحك أكثر وضوحًا، فمع تقدمك في العمر ، يصبح الجلد أكثر عرضة أو حساسية لتغيرات درجة الحرارة والعوامل الخارجية مثل اللمس والضغط والحرارة وما إلى ذلك.