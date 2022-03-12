الأحد 13 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

وزيرة الثقافة تشهد حفل ختام مهرجان «أبيدوس الأول للموسيقى والغناء» (صور)

ختام مهرجان ابيدوس
ختام مهرجان ابيدوس الفني

شهدت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم السبت، حفل ختام فعاليات مهرجان ابيدوس الاول للموسيقى والغناء الذى تنظمه دار الابرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر بالتعاون مع وزارة السياحة والاثار ومحافطة سوهاج.

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وأحيا الحفل النجم مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم وفرقته بحضور عدد من اعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

وخلال الحفل، أكدت "عبد الدايم" أن الحضور الجماهيري فاق التوقعات وهو ما يؤكد ايجابية التوجه الى جنوب مصر ويعكس قدرة القوى الناعمة على اعادة تشكيل الوعى وتطوير المجتمع ، وتابعت أن ما شهدته محافظات الصعيد خلال الاسابيع الماضية من أنشطة لاقت إقبالا ضخما يعبر عن الشغف فى الحصول على الوان فنية جادة، موضحة أن خروج العملية الابداعية إلى أماكن مفتوحة بات سمة مميزة للثقافة المصرية للمساهمة فى وصول المنتج الفكرى والفنى إلى ابناء الوطن واستمرار خطوات تحقيق العدالة الثقافية وذلك بتكاتف وتعاون مؤسسات الدولة الوطنية.

ووجهت الشكر لوزير السياحة والآثار على تعاونه ولمحافظ سوهاج على ما قدمه من دعم لنجاح المهرجان كما وجهت الشكر للدكتور مجدي صابر رئيس دار الاوبر ولفريق عمل المهرجان على الجهد المبذول لخروج الفعاليات بالشكل اللائق .

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وتضمن حفل الختام مجموعة من أشهر أعمال النجم مدحت صالح والتى تفاعل معها الحضور كان منها بحلم على قدي ، المليونيرات ، من نظرة ، كوكب تاني ، ماشي في ضلها ، يتقال ، البلياتشو ، وعدى ، السهرة تحلى وابن مصر التى رددها معه الجميع الى جانب الحلوة داير شباكها وبرمي السلام من اعمال الموسيقى العربية وغيرها .

وضم مهرجان ابيدوس الاول للموسيقى والغناء 3 حفلات أحياها على التوالى كل من الفنان هشام عباس وفرقته ، النجم على الحجار وفرقته ، النجم مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو عمرو سليم وفرقته كما شملت الفعاليات فقرات فنية يومية لفرقة سوهاج للفنون الشعبية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة.

الدكتور مصطفى مدبولي إيناس عبد الدايم محافظ سوهاج دار الابرا المصرية مهرجان ابيدوس الاول

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وائل لطفي

يوم الشهيد

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