نشرة الحوادث المسائية.. لماذا تقف زوجة «هشام عشماوي» غدا أمام قاضي الجنايات.. وسر جثة فتاة قنا

شهد اليوم السبت، العديد من الحوادث والمحاكمات، والتي حازت اهتمام الكثير من القراء.

ويقدم «الدستور» نشرة الحوادث ودفتر أحوال الجريمة، في أبرز الوقائع التي خضعت لتحقيقات النيابة العامة وضبطتها أجهزة الأمن بوزارة الداخلية.

الحبس سنتين لإمام مسجد ومدرس قتلا شخصًا في مركز طوخ

أصدرت محكمة جنايات بنها حكمًا يقضي بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات لصاحب «مقلة»، والحبس لمدة سنتين مع الشغل لكل من إمام ومدرس، وبراءة اثنين آخرين، لاتهامهم بقتل شخص لخلافات الجيرة بينهم بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية.

https://www.dostor.org/3741014

إحالة المتهمين بسرقة مركبة توك توك من سائقها بالإكراه للمحاكمة

أحالت نيابة المطرية، اليوم، عاطلين لمحكمة الجنح، لاتهامهم بسرقة مركبة "توك توك" من صاحبها بالإكراه تحت تهديد السلاح الأبيض بمنطقة المطرية محافظة القاهرة.

https://www.dostor.org/3741017

فريق بحث لكشف لغز مصرع فتاة بطلقات نارية في نجع حمادي

يجري فريق من ضباط مباحث قنا، تحريات مكثفة لكشف غموض مصرع فتاة، مساء اليوم السبت، بعد إصابتها بطلقات نارية بقرية بهجورة بنجع حمادى.

https://www.dostor.org/3741013

جثة وسكين على السرير.. أقوال الشهود حول «سيدة المعصرة» المتهمة بقتل طليقها

تستكمل "الدستور" نشر التفاصيل الكاملة في اتهام ربة منزل وصديقها بقتل زوجها لزواجه من أخرى في المعصرة بمحافظة القاهرة، في القضية رقم 9230 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة المعصرة والمقيدة برقم 64 لسنة 2021 حصر تحقيقات نيابة حلوان الكلية والمقيدة برقم 3005 لسنة 2021 كلي حلوان الكلية.

https://www.dostor.org/3740954

للخلاص من الديون.. الإعدام لرجل وزوجته لقتلهما شخصًا وحرق جثته في المنيا

قضت محكمة جنايات المنيا اليوم السبت، بمعاقبة رجل وزوجته بالإعدام شنقًا على خلفية اتهامهما بقتل شخص وحرق جثته لإخفاء معالم الجريمة في القضية رقم 6114 لسنة 2020 جنايات سمالوط ، والمقيده برقم 713 لسنة 2020 كلى شمال.

https://www.dostor.org/3740966

«تخلفت عن الجلسة السابقة».. الجنايات تستمع لشهادة زوجة «هشام عشماوي» غدًا

تستكمل الدائرة الرابعة إرهاب، بمحكمة أمن الدولة طوارئ، المُنعقدة بمجمع محاكم طرة، غدًا الأحد، جلسات محاكمة 5 متهمين بينهم 4 محبوسين في القضية رقم 3354 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة طواريء العجوزة، والمقيدة برقم 364 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميا بـ "خلية كتائب الفرقان" التابعة للإرهابي هشام عشماوي، وتستمع المحكمة خلال الجلسة للشهود وتناقش زوجة عشماوي بعد تخلفها عن حضور الجلسة السابقة.

https://www.dostor.org/3740907

تأجيل مقتل مواطن بسبب لعبة «الدومينو» في بنها لـ مايو المقبل

أجلت محكمة جنايات بنها، نظر قضية مقتل شاب على يد عاطل خلال لعب الدومينو بأحد المقاهى بقرية بدائرة مركز شرطة بنها، لجلسة اليوم الأول من دور شهر مايو لمناقشة شهود الإثبات والطبيب الشرعي.

https://www.dostor.org/3740901