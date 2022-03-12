بالأسماء.. الفائزون في بطولة الجمهورية بلعبة رفع الأثقال

انطلقت اليوم أولى فعاليات بطولة الجمهورية لرفع الأثقال تحت ٢٠ سنة والدرجة الأولى بالصالة المغطاة بمدينة رأس البر خلال الفترة من ١١ / ٣ حتي 20/3/2022 والتي ينظمها الاتحاد المصري لرفع الأثقال.

وأسفرت نتائج اليوم عن حصول المشروع على 5 ميداليات متنوعة ،حيث حصلت اللاعبة نضال محمد الطنطاوي علي عدد ٢ ميدالية ذهبية تحت ٢٠ سنة والدرجة الأولي ميزان ٤٩ كيلو، وحصلت اللاعبة ميرنا محمد الطنطاوي على ٢ ميدالية فضية تحت ٢٠ سنة والدرجة الاولي ميزان ٥٥ كيلو، وحصلت اللاعبة آية الشربيني أحمد علي ميدالية برونزية والمركز الثالث تحت ٢٠ سنة ميزان 49 كيلو، بمشاركة لاعبي المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي لرفع الأثقال بسيف الدين مرحلتي (الواعدين -ابطال واعدين).

وانطلق المشروع برعاية عاطف عبد الهادي المدير العام، وعادل رضوان رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضي، والدكتور محمد حمدي مدير الإدارة العامة للموهبة الرياضية، بحضور الكابتن المحجوب ندا المشرف الفني لرفع الأثقال، والكابتن محمد طنطاوى المشرف الفني لرفع الأثقال.

وأعلن متحدث هيئة ميناء دمياط، أنه تم إعادة فتح بوغاز ميناء دمياط فى التاسعة من مساء أمس، بعد إغلاقه لساعات محدودة وذلك فور تحسن الأحوال الجومائية وانخفاض الأمواج إلى 1.5 متر وسرعة الرياح لـ20 عقدة، حيث عادت عمليات الشحن والتفريغ على الأرصفة إلى معدلاتها الطبيعية، علمًا بأن الميناء قد تعامل خلال 24 ساعة الماضية مع 28 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 8190 طن تشمل: 5843 طن فوسفات و110 أطنان كسب فول صويا و2237 طن رمل.

وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 26214 طن تشمل: 2535 طن قمح و581 طن خشب زان و4000 طن فول و8545 طن ابلاكاش و4186 طن حديد و6367 طن خردة.

وبلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 563 حاوية مكافئة تشمل: خضراوات (فلفل حار وبطاطا وبطاطس وخضار مجمد مشكل) وحاصلات زراعية (أعشاب وكراوية ولوف وفول سودانى وبصل وبرسيم حجازى) وفواكه (برتقال وبلح وفراولة) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والمغرب والأردن وإسبانيا وهولندا وأستراليا وبنجلاديش وبلجيكا وكرواتيا وألمانيا و سلوفينيا والصين وهونج كونج ومالطا وسنغافورة والهند وسريلانكا وأندونيسيا وفيتنام وباكستان.