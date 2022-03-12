نبيلة عبيد ردا على تصريح نجوى فؤاد: «صداقتنا غالية يا أحلى الفنانات»

وجهت الفنانة نجوى فؤاد الشكر للفنانة نبيلة عبيد، والتي وصفتها بأنها صديقة وفية والوحيدة التي تسأل عنها وعن حالتها الصحية بالوسط الفني.

وحرصت الفنانة نبيلة عبيد على توجيه الشكر لصديقتها نجوى فؤاد عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام قائلة: «صداقتنا غالية يا أحلى الفنانات، وانتي كمان طول عمرك بتسألي على الجميع، كريمة النفس وجدعة وأطيب الناس».

وكانت الفنانة منة جلال نشرت مقطع فيديو من زيارتها للفنانة نجوى فؤاد بمنزلها، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو إنستجرام، وردا على سؤال منة جلال: مين اللي بيسأل عليكي من الوسط الفني؟ قالت نجوى فؤاد في الفيديو: «منة جلال أولا، سعيدة جلال، ونبيلة عبيد لن أنسى لها مواقفها معايا أبدًا.. لما حتى بيكون عندنا حاجة بكلم النقيب ولما سمير تعب كلمته وقولتله إن سمير تعب ونقلوه المستشفى».

وأضافت: «مفيش حد في الوسط بيسأل على حد خالص ليه؟ حرام مش عشاني أنا عشانا كلنا واحنا اللي بنحب بعض وبنجري ورا بعض وبنتمنى السعادة لبعض وحبوا بعض هتلاقوا الخير».

لتعلق الفنانة الشابة على الفيديو: «جبر الخواطر جبر الخواطر يا ناس.. قيمة وقامة كبيرة.. الأستاذة نجوى فواد.. كانت صريحة قوي ووجعتلي قلبي لما بتقول محدش بيسأل عليا».