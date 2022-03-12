الأحد 13 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الشيماء السملاوي وعلي الشيخ الطالبان المثاليان بجامعة طنطا

الشباب بجامعة طنطا
الشباب بجامعة طنطا

نظمت الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة طنطا مسابقة الطالب والطالبة المثالية على مستوى الجامعة للعام الجامعي 2022/2021، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمود زكى رئيس الجامعة بدعم الأنشطة الطلابية في كل المجالات.

أعلن الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشؤن التعليم والطلاب، أن المسابقة انتهت بفوز علي عماد علي الشيخ بكلية طب الإسنان بلقب الطالب المثالى، وفوز الشيماء أحمد هلال السملاوي بكلية الطب البشري بلقب الطالبة المثالية علي مسنوي الجامعة للعام الجامعي 2202/2021 .

أوضح نائب رئيس الجامعة، أن لجنة التحكيم تكونت من الدكتور هاني الشامي عميد كلية التجارة، والدكتورة نانسي الحفناوي القائم بأعمال عميد كلية الحاسبات والمعلومات، ومحمد عبد القصير مدير عام رعاية الشباب باالجامعة، ومحمد النحال مدير إدارة النشاط الاجتماعي بالجامعة، مشيرًا إلى أن المسابقة شارك فيها 21 طالبًا وطالبة على مستوى الكليات، وجرت عملية التقييم من خلال عدة محاور : السمات الشخصية، التفوق العلمي، المواهب والهوايات، والمسابقات المساهمات المجتمعية، تكنولوجيا المعلومات، اللغات الأجنبية ودرجة إجادته.

الشباب بجامعة طنطا
الشباب بجامعة طنطا
الشباب بجامعة طنطا
الشباب بجامعة طنطا
-علي الشيخ الطالب المثالي والشيماء السملاوى الطالبة المثالية بجامعة

رئيس التحرير

وائل لطفي

يوم الشهيد

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