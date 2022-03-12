عمرو وهبة يفجر مفاجأة لـ«الدستور» بشأن «فى بيتنا روبوت 2»

كشف النجم والمؤلف عمرو وهبة عن مفاجأة بشأن مسلسله «فى بيتنا روبوت2».

وأكد «وهبة» في تصريحات لـ«الدستور»، أن المسلسل يحتوى على 30 حلقة، وليس 15 حلقة كما تم النشر على بعض المواقع الإلكترونية، وبين رواد السوشيال ميديا، معربًا عن سعادته البالغة بردود الأفعال التى يتلقاها على البوستر والبرومو الدعائى المبدئي، الذى تم طرحه مؤخرًا، تمهيدًا لعرض العمل خلال السباق الدرامي الرمضاني المقبل.

وأضاف: «أعد الجمهور بالعديد من المفاجآت بالأحداث، منذ انطلاق الحلقات مع بداية الشهر الكريم».

بوستر فى بيتنا روبوت 2

فى بيتنا روبوت يتصدر التريند قبل عرضه

وتصدر اسم مسلسل «فى بيتنا روبوت 2»، خلال الساعات القليلة الماضية، محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، عقب طرح الجهة المنتجة البوستر المبدئي للعمل الذى يقوم ببطولته كل من النجوم عمرو وهبة، شيماء سيف، هشام جمال، وليلى أحمد زاهر.

وسيطرت حالة من البهجة والكوميديا على البوستر والبرومو التي طرحته شبكة قنوات الحياة، ومنصة WATCH IT وحصد نسب مشاهدات عالية فور طرحه عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وبين رواد السوشيال ميديا على مواقع التواصل الاجتماعي، وتساءل الرواد لمعرفة تفاصيل وموعد العرض والقنوات الناقلة للمسلسل.

مواعيد وقنوات عرض «فى بيتنا روبوت 2»

ومن المقرر أن تعلن شبكة قنوات الحياة، عن مواعيد «ساعات» عرض المسلسل بشكل محدد بجانب سلسلة المسلسلات التي تعرض عبر شاشتها، خلال الأيام القليلة القادمة، كما يتم عرض المسلسل على منصة WATCH IT الرقمية التي ترفع شعار «رمضانك عندنا».

وأوشك صناع المسلسل، بقيادة المخرج أسامة عرابي، على الانتهاء من تصوير أحداث العمل، إذ بدأ فى تصوير الأحداث نهاية ديسمبر الماضي، وتطبق الجهة المنتجة تطبيق كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا لمنع إصابة طاقم العمل خلال التصوير.

أحداث فى بيتنا روبوت 2

وتدور أحداث المسلسل في إطار لايت كوميدى، حول الخيال العلمي من خلال قصة يوسف مهندس برمجيات شاب (هشام جمال)، يقوم بتطوير نموذجين من البشر الآليين، أولهما على هيئة أنثى اسمها "زومبا" (شيماء سيف)، والثاني على هيئة ذكر يسميه "لذيذ" (عمرو وهبة)، ليقوم الاثنان بمساعدته في شركته ومساعدة زوجته سارة (ليلى أحمد زاهر) على القيام بأعمالها المنزلية.

أبطال «فى بيتنا روبوت 2»

المسلسل إنتاج مشترك بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة روزناما لمالكها الفنان والمنتج هشام جمال، ويشارك فى بطولته نخبة كبيرة من الفنانين منهم عمرو وهبة، هشام جمال، ليلي زاهر، شيماء سيف، دنيا ماهر، سليمان عيد، دنيا سيف أوتاكا، عارفة عبدالرسول، شيرين، طه دسوقي، مي دياب، ونخبة كبيرة من ضيوف الشرف، والمسلسل من تأليف عمرو وهبة، وإخراج أسامة عرابي.