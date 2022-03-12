السبت 12 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

موسكو: الوضع الإنساني في أوكرانيا يتدهور وبات «كارثيا»

أوكرانيا
أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن الوضع الإنساني يتدهور في أوكرانيا التي تواجه هجوما للقوات الروسية وأنه "كارثي" في بعض المدن.

ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن الجنرال ميخائيل ميزينتسيف، رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني بوزارة الدفاع الروسية قوله: إن "الوضع في أوكرانيا ويا للأسف يستمر في التدهور بسرعة وقد اتخذ في بعض المدن أبعادا كارثية".

واتهم ميزينتسيف "القوميين" الأوكرانيين بتلغيم المناطق السكنية وتدمير البنى التحتية الرئيسية مثل الطرق والجسور وحرمان المدنيين من ممرات الإجلاء وتركهم دون كهرباء وماء وغذاء ودواء.

وأوضح أن الوضع خطير بشكل خاص في ماريوبول، الميناء الرئيسي في جنوب أوكرانيا، حيث علق "آلاف الأشخاص وبينهم أجانب" محملا "القوميين" الأوكرانيين مسؤولية هذا الوضع.

وجاء ذلك، في وقت أفاد جهاز استخبارات الدفاع الأوكراني، بأن الجنود الروس أطلقوا النار على مجموعة من النساء والأطفال أثناء إجلائهم من قرية قرب كييف، ما أسفر عن مقتل سبعة بينهم طفل، مشيرا إلى أن الاعتداء وقع الجمعة. 

وقال جهاز الاستخبارات الأوكراني، مساء السبت، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس": إنه "خلال محاولة إجلاء من قرية بيريموجا، عبر ممر +أخضر+ متّفق عليه، فتح المحتلون النار على صف من المدنيين، يضم فقط نساء وأطفالا. قتل سبعة أشخاص نتيجة هذا العمل الوحشي، بينهم طفل".

وأضاف: "كان هؤلاء يحاولون مغادرة قرية بيريموجا للتوجه الى غوسترولوشيا التي تبعد حوالى 36 كلم من الضواحي الشمالية الشرقية لكييف".

وأوضح أنه لم يتلق حتى الآن حصيلة بعدد الجرحى.

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