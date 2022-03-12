غدًا.. استئناف مجالس «البيت المحمدي» بشرح كتاب «الأربعين النووية»

أعلنت مؤسسة البيت المحمدي لدراسات وعلوم التصوف، استئناف مجالسها العلمية، غدًا الأحد، بشرح كتاب "الأربعين النووية" للإمام النووي، حيث يستكمل فضيلة الدكتور محمود خليفة شرح كتاب"الأربعين النووية" للإمام النووي وذلك في تمام الساعة الرابعة عصرًا بمقر البيت المحمدي بالمقطم.

وقالت مؤسسة البيت المحمدي لدراسات وعلوم التصوف، إنه يسمح بحضور الطلاب مع الإلتزام بالتدابير الصحية، كما سيبث المجلس عبر الصفحة الرسمية للبيت المحمدي على “فيس بوك”، وموقع زووم.

وأوضحت المؤسسة أنها تقوم بدورها على أكمل وجه لنشر الفكر الإسلامي الوسطي والتصدي للأفكار المتشددة التي تحاول بعض التيارات نشرها بين الشباب، خاصة خلال الفترة الأخيرة،وذلك من خلال الدورات والمجالس العلمية التي تنظمها مؤسسة البيت المحمدي في مقرها بالمقطم بشكل دائم.

وتقوم الدراسة داخل “البيت المحمدي” على أساس التلقي المباشر بالإسناد المتصل على أيدي صفوة من الراسخين في العلوم الشرعية والصوفية بالأزهر الشريف والجامعات المصرية، بالطريقة التقليدية، وكذا بالوسائل التكنولوجية الحديثة بالتعليم عن بعد، ويحصل الدارس على إجازة من أساتذته تُعتمد من الرواق بعد اجتياز الاختبارات المقررة.