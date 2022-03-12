المشدد 5 سنوات لسائق قتل شقيقه فى كفرالشيخ

قضت محكمة جنايات فوه، برئاسة المستشار عبدالمنعم حسن الشناوي، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد حسين المر، وخالد رمضان جعفر، وسكرتارية إبراهيم جمعة، حضوريًا بمعاقبة سائق سرفيس يقيم بقرية تابعة لمركز دسوق، بالسجن المشدد 5 أعوام، لإدانته بقتل شقيقه بعدما انهال عليه بعدة ضربات بعصا خشبية "شوم" أثناء نومه، وذلك في أحداث القضية رقم 13402 لسنة 2021 جنايات مركز شرطة دسوق، والمقيدة برقم 3903 لسنة 2021 كلي كفرالشيخ.

كان المستشار سعود محمد نجيب، المحامي العام لنيابة كفرالشيخ الكلية، أحال المدعو "حامد.ا.ح.ع.ر"، 28 عامًا، سائق سرفيس، ويقيم بقرية بمركز دسوق، إلى محكمة جنايات فوه، لإدانته بقتل شقيقه.

تبين من أوراق القضية أن السائق المدان بقتل شقيقه ارتكب الجريمة في 1 أغسطس 2021 عمدًا مع سبق الإصرار بأن تولدت لديه فكرة الثأر لكرامة والدته فبيت النية، وعقد العزم، وجهز لذلك أداة عصا خشبية حصل عليها من غرفة نوم المجني عليه.

أوضحت التحقيقات أنه أثناء استغراق المجني عليه في نومه انهال عليه ضربًا بالعصا بعدة ضربات في أجزاء متفرقة من جسده، وسحبه أرضًا حتى أسقط مغشيًا عليه، وكرر التعدي عليه بالعصا محدثًا إصابته الموصوفة في تقرير مصلحة الطب الشرعي، والتي أودت بحياته قاصدًا من وراء ذلك إزهاق روحه، فيما واجه المدان اتهامًا بإحراز أداة عصا خشبية "شوم"، تستخدم في الاعتداء على الأشخاص.