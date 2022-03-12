السبت 12 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

ليلى علوي: استمتعت بمشاركتي ضمن لجنة تحكيم «الدوم».. وأتمنى التوفيق للجميع

ليلى علوى
ليلى علوى

نشرت الفنانة ليلى علوي صورة لها من برنامج الدوم، وذلك من خلال حسابها الخاص على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة والسوشيال ميديا «إنستجرام»، إذ عبرت عن سعادتها بالمشاركة فى لجنة التحكيم رفقة كل من المخرج تامر محسن والمايسترو نادر العباسي.

وأشارت «علوي» إلى أن البرنامج يعتبر فرصة للعديد من الشباب وتبني المواهب الجديدة من مختلف المحافظات.

وكتبت: «استمتعت بمشاركتي كلجنة تحكيم في برنامج الدوم مع المخرج تامر محسن والمايسترو نادر العباسي، لأنه كان فرصة نقابل مواهب عديدة من مختلف محافظات مصر، انبسطت معاهم وفرحت للي كسبوا وتأثرت مع اللي غادروا، تمنياتي بالتوفيق للجميع في المراحل المقبلة».

في سياق متصل، كان أكد المخرج تامر محسن أن مصر بها العديد من المواهب من مختلف محافظات الجمهورية، لافتًا إلى أن البرنامج سيشهد إقبالًا كبيرًا من جميع المحافظات.

بينما أشار المايسترو نادر عباسي إلى أن تواجده في برنامج "الدوم" شيء جديد، لا سيما بتواجده في لجنة التحكيم لتقييم الأداء التليفزيوني والغناء والتمثيل، موضحًا أن مصر مليئة بالمواهب الكثيرة، لافتًا إلى أنه من الجيد أن هناك مؤسسة توجه الشباب وتقدمهم في الفترة المقبلة.

الجدير بالذكر أن برنامج الدوم من إنتاج شركة "ميديا هب سعدى - جوهر"، بالتعاون مع وزارتى الثقافة والشباب والرياضة، وتتبناه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

انستجرام برنامج الدوم لجنة تحكيم المخرج تامر محسن الفنانة ليلى علوي الدوم المواهب الجديدة مواهب عديدة محافظات مصر مصر

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