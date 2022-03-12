مساعد لزيلينسكي: أوكرانيا وروسيا شكلا مجموعات عمل مع استمرار محادثات السلام

شكل المفاوضون الأوكرانيون والروس مجموعات عمل في الوقت الذي تتواصل فيه الجهود بلا توقف لإنهاء الأزمة في أوكرانيا، حسبما قال مساعد كبير للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم السبت.

وقال ميخايلو بودولياك - عبر تيليجرام - إنه "جرى إنشاء مجموعات عمل خاصة. وتم تحديد موقف أوكرانيا من خلال الإجراءات المعتمدة سابقا وهي صارمة للغاية"، وفقا لوكالة انباء سبوتنيك الروسية على نشرتها الإنجليزية.

وأكد أن المفاوضات كانت مستمرة عبر الانترنت على مدار الساعة.

واستضافت بيلاروسيا ثلاث جولات من المحادثات لكن لم يتم تحقيق انفراجة بشأن وقف محتمل لإطلاق النار.