السبت 12 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بايدن يوافق على مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بـ200 مليون دولار

بايدن
بايدن

وافق الرئيس الأمريكي، جو بايدن، السبت، على منح أوكرانيا أسلحة ومساعدات عسكرية أخرى بقيمة 200 مليون دولار، بحسب ما أفاد به البيت الأبيض.

وفي مذكرة إلى وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، نشرها البيت الأبيض على موقعه الإلكتروني، وجه بايدن بتخصيص تلك الأموال لدعم أوكرانيا من خلال قانون المساعدات الخارجية.
وبحسب ما جاء في المذكرة، سيستخدم هذا التمويل لتزويد أوكرانيا بأسلحة ومواد دفاعية من مخزون وزارة الدفاع، فضلًا عن التدريب العسكري.

يأتي ذلك بعد أن وافق الكونجرس الأمريكي على تخصيص مبلغ 13,6 مليار دولار من الميزانية الجديدة للحكومة الفيدرالية كمساعدات طارئة لأوكرانيا.

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