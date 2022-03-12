السبت 12 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الخارجية العراقي: الحكومة الجديدة ستتشكل خلال فترة وجيزة

فؤاد حسين،
فؤاد حسين،

أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم السبت، أن الحكومة الجديدة ستتشكل خلال فترة وجيزة.
وقال حسين - حسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) - إن "العراق كانت تسوده الدكتاتورية قرابة 40 عاماً وبدأنا نعمل شيئاً فشيئاً، وقبل 5 أشهر تم إجراء الانتخابات والآن الحديث مع الأحزاب السياسية مستمر".
وأضاف أن "العراق ليس الدولة الديمقراطية الوحيدة التي تواجه صعوبة بالحكومة، وقلت، نقتبس النموذج البلجيكي أو الهولندي لأن بلجيكا حاولت تشكيل الحكومة، وبقيت دون حكومة لمدة سنة"، مؤكدًا أن "الحكومة الحالية تبذل قصارى جهدها لكي يتم تشكيل الحكومة الجديدة، وسيتم ذلك خلال فترة وجيزة".

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