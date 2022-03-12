السبت 12 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

أفضل 3 طرق للتخلص من الرغبات غير الضرورية

تعبيرية
تعبيرية

يقع الكثيرين في فخ إدمان عمليات الشراء في حد ذاتها، بغض النظر عن الشعور بوجود حاجة حقيقية لهذه المشتريات أم لا، وساعدت فكرة الشراء عن طريق الأون لاين على دعم هذه العملية، مع الشعور بأن الدفع سيكون مؤجلا أو عن طريق قسائم الشراء التي لا يعتبر البعض أنه لم يدفع شيء، طالما أنه لم يدفع عن طريق الدفع المباشر.

في السطور التالية نقدم عدد من النصائح التي يمكن من خلالها التخلص من الرغبات غير الضرورية في الحياة، وذلك بحسب ما ورد في موقع "Success ".

فكر فيما تحتاج إليه بشدة:
يمكن أن نعتبر إن عملية الاستغناء عن الأشياء غير الضرورية تمر بثلاث مراحل، الأولى هي التي نتحدث عنها الآن وهي التفكير في الأشياء التي تحتاج إليها بشدة، والتي هي ضروريات الحياة الثابتة ولا يصلح العيش بدونها، وهي المأكل والمشرب والمسكن، وحاول أن تبذل أموالك من خلال هذه الضروريات، فيجب أن تعرف أنه لا يمكن أبدًا أن تصل إلى أعلى درجات السعادة، إلا إذا قمت بتحديد الأولويات الخاصة بك وقمت بتلبيتها.

العيش بسلام يجب أن تكون غايتك:
يعتقد البعض أن العيش بسلام هي أحد طبائع الأمور، ولكن هذا ليس صحيحا على الإطلاق فمن الممكن أن يتعرض الإنسان في حياته إلى الكثير من الأشياء التي تعرقل الشعور بهذه السعادة، لذلك يجب أن يحسب الإنسان حساب هذا اليوم ويعد له جيدًا، حاول أن تحفظ جزء من مالك لليوم الذي تتقلب فيه الحياة، لكي يكون هو حمايتك الوحيدة.

تحديد الاحتياجات اللاحقة:
بعدما تقوم بدفع النفقات الأساسية، الحفاظ على جزء من أموالك من أجل المستقبل المجهول، يمكن أن تتصرف فيما تبقى من أموال وتقوم بشراء الأشياء الثانوية التي تريدها، ومن الممكن أنه عندها تقوم بهذا الترتيب فلن تجد في نفسك حاجة إلى طلب أشياء أخرى، كما يجب تدريب نفسك على عدم الاستجابة للمغريات من حولك.

50 الف زائر من مختلف الشرائح العمرية طريق رغبات حساب المستقبل عمليات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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