زيادة موازنة الدعم النقدى 500%.. وصرف 1.3 مليار جنيه لـ431 ألف يتيمة ويتيم

أكدت وزارة التضامن الاجتماعى تحررها من السياسات التقليدية للرعاية الاجتماعية، التى تختزل دورها فى توفير مساعدات اجتماعية بسيطة لا تكفى لسد الاحتياجات الأساسية للمواطن، مشيرة إلى الانطلاق إلى سياسات متكاملة للحماية الاجتماعية يكمل بعضها بعضًا؛ فتشمل برامج الدعم النقدى، وتكافؤ الفرص التعليمية، وبرنامج سكن كريم «مد وصلات المياه، مد وصلات الصرف الصحى، ورفع كفاءة المنازل، وتأثيث الوحدات السكنية، وتوفير فرص تمكين اقتصادى وقروض ميسرة»، بالإضافة إلى التنسيق مع الوزارات المعنية بالدعم السلعى والتأمين الصحى ووصلات الغاز وغيرها من الوزارات الخدمية، التى تتعاون مع بعضها بعضًا؛ لتسهم فى إخراج الأسر الأكثر فقرًا تدريجيًا من دائرة الفقر.

وأعلنت الوزارة، فى تقرير صادر عنها حصلت عليه «الدستور»، تبنى الحماية الاجتماعية كمنهج بالأساس يهدف إلى تمكين هذه الفئات، سواء كانت من الفقراء، أو ذوى الإعاقة، أو من الأيتام والأطفال فاقدى الرعاية، أو من المسنين أو النساء المُعيلات، وفئات أخرى عديدة تسعى الوزارة إلى تمكينها ودعمها بشتى الطرق والوسائل. وأشارت إلى توسع شبكات الأمان الاجتماعى، من خلال الدعم النقدى والمساعدات الاجتماعية، حيث تم تطوير أول قاعدة بيانات عن الأسر الفقيرة فى مصر تشمل ٩٫٥ مليون أسرة تضم ٣٥ مليون مواطن، لافتة إلى ارتفاع أعداد الأسر المستفيدة من برامج الدعم النقدى من ١٫٦٨ مليون أسرة تشمل ٦٫٤ مليون فرد فى عام ٢٠١٤، لتصل إلى ٣٫٨ مليون أسرة تشمل ١٤٫١ مليون فرد فى عام ٢٠٢١ بزيادة تصل إلى ١٢٠٪، بالإضافة إلى ارتفاع الموازنة المخصصة للدعم النقدى من ٣٫٧ مليار جنيه عام ٢٠١٤ إلى ١٩ مليار جنيه عام ٢١ بزيادة قدرها ٥٠٠٪. ولفتت إلى تقديم دعم نقدى شهرى للأيتام بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية مستهدفًا ٤٣١ ألف يتيمة ويتيم بتكلفة قدرها ١٫٣٤١ مليار جنيه، بما يشمل الجانب النقدى وتحمل تكلفة مصروفات التعليم ومصروفات الرعاية الطبية والإمداد الغذائى ومصروفات فى أوقات الطوارئ والأزمات.

وأضافت الوزارة أنه يتم التعاون مع وزارة البترول والكهرباء؛ لتوصيل وصلات الغاز الطبيعى لـ١١٢٫١٧٥ أسرة فى ٦ محافظات من الأكثر فقرًا على مستوى الجمهورية بإجمالى ٢٣٠ مليون جنيه مصرى ممولة من الاتحاد الأوروبى والوكالة الفرنسية للتنمية والمعونة الأمريكية.

وأشارت إلى أنه تم تجهيز ١٦٫٩٣٢ وحدة سكنية بتكلفة إجمالية قدرها ٥٣٥.٨٥ مليون جنيه فى مناطق الأسمرات ٣ وأهالينا وروضة السيدة والمحروسة ١ والمحروسة ٢ ومنطقة معًا، وجار تأثيث ٣١٩٦ وحدة سكنية فى مشروع أرض الخيالة والسكن البديل بحدائق أكتوبر بتمويل يصل إلى ٩٨.٩ مليون جنيه مصرى. وتقدر الوحدات السكنية المستهدف تنفيذها خلال عام ٢٠٢٢ بعدد ١٠ آلاف وحدة سكنية بمشروعات زهور ١٥ مايو وروضة العبور وقرية الديسمى ومساكن عمال دريسة السكة الحديد والسكن البديل لجزيرة الوراق ومشروع أرض الإنتاج مصنع ١٨ بتكلفة تقديرية ٤٠٠ مليون جنيه.

وشددت على أنه تمت تعبئة مواردها بالتعاون مع المجتمع المدنى لتقديم الدعمين النقدى والغذائى والدواء للأسر المتضررة من فيروس «كوفيد-١٩»؛ لتصل إلى حوالى ١٤ مليون فرد بقيمة ٥٫٤ مليار جنيه، وذلك على مدار عامين بدءًا من مارس ٢٠٢٠. وعن النفقة، أشارت وزارة التضامن إلى أن النفقة المُحصلة من خلال صندوق تأمين الأسرة حتى فبراير ٢٠٢٢ بلغت ٢٫٩٩ مليار جنيه، فى حين بلغت النفقة المنصرفة ٥٫٥٢ مليار جنيه، مشيرة إلى أن الدولة تحملت مبلغ ٢٫٥٣ مليار جنيه من خلال بنك ناصر لصالح النساء والأفراد دون عائل.

وذكرت أنه تم فض التشابكات بين نظام التأمينات الاجتماعية والخزانة، وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ بسداد مبلغ ١٦٠٫٥مليار جنيه سنويًا تزيد بنسبة فائدة ٥٫٩٪ سنويًا لمدة ٥٠ عامًا لمقابلة التزامات الخزانة فى نظام المعاشات وسداد المديونية المستحقة للتأمينات.

وأضافت أنه تم إنهاء مشكلة العلاوات الخاصة غير المضمومة إلى الأجر الأساسى بصدور القانون رقم ٢٥ لسنة ٢٠٢٠ وبناءً عليه تمت زيادة معاش الأجر المتغير لنحو ٢٫٤ مليون صاحب معاش ومستفيد، تبلغ التكلفة السنوية لقيمة العلاوات الخاصة المستحقة ٧ مليارات جنيه بإجمالى قيمة متجمد مستحق ٢٨ مليار جنيه، يتم صرفها على أربع دفعات سنوية.

وأشارت إلى أنه تمت زيادة قيم المعاشات المنصرفة بنسبة ٥٠٪ تقريبًا من عام ٢٠١٨ حتى ٣٠/٦/٢٠٢١ لإجمالى ١٠.٤ مليون مستفيد بتكلفة بلغت نحو ٧٧٫٥ مليار جنيه.

ولفتت إلى أنه فى عام ٢٠٢٠ تمت زيادة المعاشات المستحقة بنسبة ١٤٪ فى عام ٢٠٢٠ على إجمالى قيمة المعاش بحد أقصى للزيادة ٩٨٠ جنيهًا بتكلفة سنوية تبلغ نحو ٢٥٫١ مليار جنيه، ثم زادت أيضًا فى عام ٢٠٢١ بنسبة ١٣٪، مع رفع الحد الأدنى للأجر التأمينى من أول يناير ٢٠٢٢ إلى ١٤٠٠ جنيه، فى حين زاد الحد الأدنى للمعاشات إلى ٩١٦ جنيهًا.

وأشارت إلى أنه تم التعاون مع صندوق «تحيا مصر» وبنك ناصر الاجتماعى، ومع غرفة اتحاد الصناعات، ومع الهيئة العامة للثروة السمكية ومكاتب المحافظين، ومع غيرها من الشركاء فى تنفيذ مشروعَين للتمكين الاقتصادى؛ أحدهما يستهدف صناع السجاد والكليم المصرى «تتلف فى حرير»، والآخر يستهدف صغار الصيادين «بر أمان»، مستهدفة مساعدة ٢٥ ألفًا من العمالة غير المنتظمة بتكلفة إجمالية تصل إلى ١٥٠ مليون جنيه.

وأشارت إلى أنها قامت بالتعاقد مع ١٩ جمعية أهلية لتوظيف طاقات ٥٠ ألف شخص من العمالة غير المنتظمة بتكلفة إجمالية تصل إلى ٧٠٠ مليون جنيه، وذلك فى مشروعات تمثل سلاسل قيمة لمنتجات محلية فى شكل مشروعات متناهية الصغر أو لدى الغير فى مصانع أو شركات، على أن يتم تدريبهم وتحسين مهاراتهم للالتحاق بسوق العمل.ش