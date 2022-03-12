انتهاء مرحلة «المفتاح الذهبى» من «الدوم».. والمواهب تبهر الجميع

أنهت حلقة الجمعة من برنامج «الدوم» لاكتشاف المواهب، مرحلة المفتاح الذهبى من المسابقة، التى تأهل خلالها عدد من المتسابقين بشكل مباشر، فيما حصل عدد من المتنافسين على فرصة ثانية من خلال التصويت.

وبدأت الحلقة بأداء ٣ متسابقات أغنية «هوا هوا» للديفا سميرة سعيد بشكل جماعى، وسط استعراض مميز من عدد من المتنافسين، وهو الافتتاح الذى أشعل بقية منافسات البرنامج، حيث سعى جميع المشاركين لإظهار أفضل ما لديهم.

وشهدت مسابقة فئة «التمثيل» زخمًا واسعًا، وكانت البداية مع الثنائى محمد فريد ومنة المصرى، اللذين نجحا فى نيل إعجاب لجنة التحكيم، فيما قدم المتسابقان ياسمين عمر وسعد سمير مشهدًا من مسرحية «الأرتيست» وتألقا خلاله بشكل واضح.

وفى فئة «الغناء» كان المتسابق محمد مانو على موعد مع التألق، إذ أشادت لجنة التحكيم والجمهور بأدائه، بعدما قدم أغنية «كان زمان» للمطرب بهاء سلطان.

وأظهر متسابقو فئة «الغناء» منافسة قوية، حيث تألقت المتسابقة نادين علام مقدمة أغنية «صبرى عليك طال» لرجاء بلمليح، فيما قدمت المتنافسة نادين العمروسى أغنية «زى العسل» لصباح، وحصلت على تشجيع وإشادة لجنة التحكيم.

وقدمت المتسابقة ملكة ماهر أداءً مميزًا لأغنية «وحياتى عندك» للمطربة الراحلة ذكرى، وأبهر المتسابق عبدالرازق على الجمهور بأغنية «يا زايد فى الحلاوة». أما منافسات فئة «التقديم التليفزيونى» فافتتحتها المتسابقة مريم حسن بحديث شيق عن ذوى الاحتياجات الخاصة ومشروعات الدولة لدمجهم بالمجتمع وربطهم بمبادرة «حياة كريمة» وإنتاج أعمال ثقافية وفنية تستهدف قدراتهم.

وأعجب المخرج تامر محسن بأداء «مريم» قائلًا: «الحلقة قوية ولا إيه.. عندك أدائين، أداء طبيعى، وآخر متكلف، الأداء المتكلف غير حميم، كل ما تكونى أقرب لشخصك أفضل من التكلف، لكن فى النهاية أداء مميز.. برافو عليكى».

وعلقت الفنانة ليلى علوى على الأداء قائلة: «وقفتك سليمة والتقديم مميز والحضور قوى ومخارج الألفاظ مميزة، لكن هناك لازمة صوتية تكررت مرتين وهى لفظة (آه).. أمام الكاميرا لازم تقولى أيوة أو نعم»، بينما علق المايسترو نادر عباسى قائلًا: «صوت وحضور جميل، التعبير شيق جدًا بالصوت والوش».

وتميز المتسابق مازن سامى أيضًا فى فئة التقديم التليفزيونى، حيث قدم أداءً مختلفًا، وعلقت الفنانة ليلى علوى على فقرته، قائلة، «أداؤك مميز ولك قبول كويس فى التقديم»، بينما قال المايسترو نادر عباسى: «الأداء مميز ولكن يجب أن تبتسم للكاميرا».

وشهدت الحلقة تأهل متنافسين للمرحلة النهائية مباشرة فى فئة «التمثيل» وهما سعد سمير ومحمد فريد، كما تأهلت ياسمين عمر ومنة المصرى بحصولهما على المفتاح الذهبى.

أما فئة التقديم، فتأهلت مريم حسن إلى المرحلة النهائية، بينما منحت لجنة التحكيم المفتاح الذهبى للمتسابق مازن سامى لينقذه الجمهور بالتصويت، وفى فئة «الغناء»، حصل ٣ متسابقين على «المفتاح الذهبى» هم: شهاب كمال ومحمد مانو ونادين العمروسى، كما تأهلت ملكة ماهر وعبدالرازق على إلى النهائيات.