السبت 12 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الدفاع الروسية»: طائراتنا استهدفت 79 موقعا عسكريا أوكرانيا خلال يوم

أوكرانيا
أوكرانيا

قال متحدث باسم وزارة الدفاع الروسية الميجور جنرال إيور كوناشينكوف إن طائرات حربية وطائرات مسيرة قتالية روسية قصفت 79 من أصول البنية التحتية العسكرية الأوكرانية اليوم السبت فقط.
وأضاف الناطق العسكري - في تصريح نقلته وكالة روسية على نشرتها الإنجليزية - أن الأهداف التي جرى قصفها تشمل أربع وحدات قيادة واتصالات، ونظامان صواريخ أرض - جو، وثلاث قاذفات صواريخ متعددة ، وهدف حرب إلكترونية ، وست مخازن ذخيرة ، ومستودعات وقود ومواد تشحيم، و 54 مجموعة من المركبات المدرعة.
وأشار إلى الطائرات وأنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت مروحية أوكرانية من طراز Mi-24 وثلاث طائرات مسيرة، بما في ذلك طائرة تركية مقاتلة من طراز بيرقدار.
وقدر كوناشينكوف أنه تم تدمير 3593 من الأصول العسكرية الأوكرانية منذ بدء العملية الخاصة في أوكرانيا قبل أكثر من أسبوعين.

رئيس التحرير

وائل لطفي

مثل الأفلام الساذجة.. كاتبة جادة وأبطال يخاصمون النمطية

الأكثر قراءة

غلق مسجد الإمام الحسين بالقاهرة

«جراثيم أوكرانيا».. وسم إلكتروني جديد يكشف بوادر حرب بيولوجية وشيكة

الصور الأولى لأعمال الصيانة والترميم بمسجد الإمام الحسين

الجيش الروسي: دمرنا 61 طائرة هليكوبتر و1159 دبابة في أوكرانيا

بعد تصدرها التريند.. من هي نيفين مندور الشهيرة بـ«فيحاء»؟

استمرار أعمال الرصف والصرف بمناطق طريق ناصر والسادات والملاحة في السويس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سمر فرج فودة

المفرقعات الإعلامية

ماجد حبته

الموت الأكثر سوادًا

د. منى حلمى

الجحود المقدر على الابن والأب

محمد عبدالعزيز

أبكيتمونا سامحكم الله

علي سعدة

الحكومة.. وجنون الأسعار

محمد رفعت

الأسعار بين الدولة والإخوان

نرمين يسر

شخصيات لا تزال تعيش بيننا

صفاء النجار

توم وجيرى.. لا أحد ينجو من الحب أو الحرب «٢-٣»

صور

مباراة خروج الزمالك من أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربى

انتخابات حزب الوفد

جنازة شقيق الفنان أحمد عبدالعزيز

محطة تل أبيب

المزيد

«معاناة بلا داعى».. ماذا يحدث فى وساطة إسرائيل بين روسيا وأوكرانيا؟

واشنطن: لا نرغب في تحول إسرائيل إلى ملجأ «الأموال الروسية القذرة»

لحظات حرجة.. تداعيات الصراع فى أوكرانيا على الأمن الإسرائيلى