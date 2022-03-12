«الدفاع الروسية»: طائراتنا استهدفت 79 موقعا عسكريا أوكرانيا خلال يوم

قال متحدث باسم وزارة الدفاع الروسية الميجور جنرال إيور كوناشينكوف إن طائرات حربية وطائرات مسيرة قتالية روسية قصفت 79 من أصول البنية التحتية العسكرية الأوكرانية اليوم السبت فقط.

وأضاف الناطق العسكري - في تصريح نقلته وكالة روسية على نشرتها الإنجليزية - أن الأهداف التي جرى قصفها تشمل أربع وحدات قيادة واتصالات، ونظامان صواريخ أرض - جو، وثلاث قاذفات صواريخ متعددة ، وهدف حرب إلكترونية ، وست مخازن ذخيرة ، ومستودعات وقود ومواد تشحيم، و 54 مجموعة من المركبات المدرعة.

وأشار إلى الطائرات وأنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت مروحية أوكرانية من طراز Mi-24 وثلاث طائرات مسيرة، بما في ذلك طائرة تركية مقاتلة من طراز بيرقدار.

وقدر كوناشينكوف أنه تم تدمير 3593 من الأصول العسكرية الأوكرانية منذ بدء العملية الخاصة في أوكرانيا قبل أكثر من أسبوعين.