مسلسلات رمضان 2022.. بوسترات منفردة لأبطال مسلسل «جزيرة غمام»

طرحت الجهة المنتجة لمسلسل جزيرة غمام بوسترات منفردة لأبطال العمل، والمقرر عرضه خلال موسم رمضان 2022 المقبل.

وتدور أحداث العمل في إطار الإثارة والتشويق في حقبة زمنية معينة، وينتمي العمل لنوعية الأعمال الدرامية التلفزيونية الصعيدية التاريخية.

ومن المقرر أن يعرض المسلسل على قناة الحياة طوال أيام شهر رمضان، ويقوم فريق العمل بتصوير المشاهد حاليا بمنطقة الزعفرانة، ويستمر التصوير هناك فى نفس الديكور يومين، ويعود أبطال العمل إلى القاهرة لاستكمال المشاهد الداخلية فى الحى الريفى بمدينة الإنتاج الإعلامى، التى تدور أحداثه فى حقبة تاريخية بالعشرينيات أي قبل 100 عام من الآن، وتدور أحداثه فى إطار صعيدى ويناقش صراع الأخوة، والمشاكل التي تحدث بينهم.

مسلسل جزيرة غمام من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج حسين المنباوى، وبطولة طارق لطفى، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد أمين، رياض الخولى، عبد العزيز مخيون، محمد جمعة، هبة عبد الغنى وظهور خاص للفنانة وفاء عامر، وتدور أحداث العمل في حقبة تاريخية بالعشرينيات أي قبل 100 عام من الآن، وأحداث اجتماعية مصرية قبل 100 عام من الآن.

وتتصاعد الأحداث في إطار من التشويق والدراما وتتوالى المفاجآت الصادمة خصوصًا مع ظهور القتيل وأنه لم يمت من الأساس، ويظهر في أماكن أخرى، ويهرب القاتل لتبدأ رحلته من خلال حكاية تتضمن قصة في إطار من المفارقات الغريبة والمغامرات المثيرة.

يذكر أن مؤلف العمل عبد الرحيم كمال كشف عن تفاصيل المسلسل خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدى فى برنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON، وقال إن العمل يتناول جزيرة واقعة فى الصعيد وسط المياه بشكل خيالى حدثت قبل 100 عاماً تظهر شرائح من الناس عاشت فى هذه الجزيرة على كافة المستويات اجتماعيًا.