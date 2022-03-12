السبت 12 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مباحثات نمساوية فلسطينية حول التطورات في الشرق الأوسط

ألكسندر شالينبرج
ألكسندر شالينبرج

أعرب وزير خارجية النمسا ألكسندر شالينبرج، السبت، عن سعادته بالمحادثات التي جرت اليوم مع نظيره الفلسطيني رياض مالكي، على هامش منتدى انطاليا الدبلوماسي.

وقال شالينبرج- بحسب بيان لوزارة الخارجية النمساوية اليوم- إنه ناقش مع نظيره التطورات في الشرق الأوسط والأوضاع الدولية الراهنة.

وأضاف الوزير أنه بحث خلال اللقاء دعم النمسا للعمل القيّم، الذي تقوم به وكالة الأونروا لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين .

من جانب آخر، التقى شالينبرج اليوم مع وزير الخارجية في بنجلاديش ابو الكلام عبد المؤمن، حيث بحث معه العلاقات الثنائية؛ بما في ذلك تعزيز العلاقات الاقتصادية.

كما ركزت المناقشات - بحسب البيان - على التحديات التي تؤثر على الاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ؛ بما في ذلك مكافحة تغير المناخ والأزمة في ميانمار .

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