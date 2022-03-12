«الأوقاف» تعلن رسميا إغلاق مسجد الإمام الحسين

أعلنت وزارة الأوقاف، غلق مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) بالقاهرة مؤقتًا؛ لتمكين الهيئة الهندسية القائمة على تطويره من سرعة إنهاء أعمالها.

وأكدت الأوقاف في بيانها أنه “في إطار اهتمام الدولة بتطوير مساجد آل البيت بما يليق بمكانتها، تم اليوم السبت 13 / 3 / 2022م غلق مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) بالقاهرة مؤقتًا، لتمكين الهيئة الهندسية القائمة على تطوير المسجد من سرعة إنهاء أعمال التطوير، مع خالص شكرنا وتقديرنا لما يبذلونه من جهد في تطوير مساجد آل البيت (رضي الله عنهم أجمعين)، مع تأكيدنا أن المسجد سيعاد فتحه فور انتهاء عمليات التطوير القائمة به”.

جاء ذلك وفقا لانفراد نشرته جريدة “الدستور”، صباح اليوم، حول غلق مسجد الإمام الحسين.