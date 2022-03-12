السبت 12 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مستشار النمسا: على الاتحاد الأوروبي أن يستخدم الوسائل السلمية خلال التعامل مع الحرب الروسية

كارل نيهمر
كارل نيهمر

 دعا المستشار النمساوي كارل نيهمر إلى وقوف الاتحاد الأوروبي موحدا وقويا، ويستخدم الوسائل السلمية والعقوبات الصارمة ضد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وقال نيهمر - في تصريح اليوم السبت - أن نظيره الكرواتي أندريه بلينكوفيتش أرسل له مقطع فيديو لطائرة أجنبية بدون طيار من زغرب، معربا عن صدمته بشدة حيث يوضح هذا الحادث أن الحرب في أوكرانيا، لا تدور في مكان بعيد عن النمسا، لكن لها أيضًا تأثير مباشر على الدول الأوروبية الأخرى.
وكانت النمسا قد أطلقت عددا من المروحيات اليوم لتأمين سماء العاصمة فيينا من أي تجاوزات أمنية.

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