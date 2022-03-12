السبت 12 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

لاتفيا: نظام التعليم جاهز لاستيعاب 4500 طفل أوكراني

اللاجئين الأوكرانيين
اللاجئين الأوكرانيين

أعلنت الحكومة اللاتفية، اليوم السبت، أن نظام التعليم جاهز لاستيعاب حوالي 4500 طفل من أطفال لاجئي الحرب الأوكرانيين.
ونقلت شبكة البث العام في لاتفيا عن وزيرة التعليم والعلوم أنيتا موينيتسه قولها - خلال زيارتها إلى مركز اللاجئين الأوكراني - إن نظام التعليم في لاتفيا جاهز لاستيعاب حوالي 4500 طفل لاجئ.
وأضافت: "على الرغم من وجود صعوبات في إيجاد مكان في رياض الأطفال، يمكن أن يشارك القطاع الخاص في هذه الحالة، نبحث عن مجموعة متنوعة من الحلول لتسهيل اندماج الأطفال ومواصلة تعلمهم دون الكثير من الاضطرابات بسبب اللغة".
وفيما يتعلق بالأطفال في سن المدرسة الثانوية، أشارت الوزيرة إلى أنه سيتم الشروع في محادثات مع وزير التعليم الأوكراني بشأن الفرص المتاحة للمراهقين لمواصلة الحصول على التعليم في أوكرانيا في التعلم عن بعد، وأدت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا التي بدأت 24 فبراير الماضي، إلى نزوح الملايين من المواطنين إلى الدول المجاورة.

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