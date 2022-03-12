السبت 12 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اليونيسيف: مقتل وإصابة 47 طفلًا يمنيًا خلال شهرين

اليمن
اليمن

أفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) بمقتل وإصابة 47 طفلًا يمنيًا خلال يناير وفبراير الماضيين في عدة مناطق باليمن؛ بسبب النزاع الدائر بالبلاد.

وقال ممثل اليونيسيف في اليمن، فيليب دواميل - في بيان نشر على موقع المنظمة اليوم السبت إن الأطفال أكثر من يعاني بسبب تصاعد العنف في اليمن، وأنه منذ تصاعد النزاع قبل حوالي سبع سنوات، قتل وأصيب 10 آلاف و200 طفل، مرجحا أن تكون الأرقام الفعلية أعلى بكثير.

ولفت البيان إلى أن النزاع تسبب في عواقب وخيمة على ملايين الأطفال والعائلات، مؤكدًا: "لقد حان الوقت للتوصل إلى حل سياسي مستدام حتى يتسنى لليمنيين وأطفالهم أن يحظوا بالعيش في السلام الذي يستحقونه".

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