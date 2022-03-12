السبت 12 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

«البحوث الإسلامية» تعقد لقاءات علمية للطلاب الوافدين

علماء البحوث الإسلامية
علماء البحوث الإسلامية

بدأت اللجنة العليا للدعوة بمجمع البحوث الإسلامية، تنفيذ سلسلة علمية للطلاب الوافدين بمدينة البعوث الإسلامية من خلال عقد لقاءات ثابتة يوميًا بمسجد المدينة يحاضر فيها وعاظ الأزهر الشريف؛ حيث بدأت اللقاءات بتعريفات وافية عن بعض الأئمة، كالإمام ابن كثير والإمام النووي، ودورهم العلمي تمهيدًا لتناول أبرز مؤلفاتهم بالشرح والتفصيل.

وقال الدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية: إن هذه اللقاءات تأتي ضمن توجيهات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر بالتوعية المستمرة للطلاب الوافدين من خلال دعم الجانب العلمي والمعرفي لديهم وتحصينهم فكريًا وعلميًا من محاولات استقطابهم.

وأضاف «عياد» أن اللقاءات تهدف إلى بناء العقلية الأزهرية الوسطية التي تجمع بين الأصالة والمعاصرة، واستظهار النصوص وكيفية إسقاطها على الواقع، من أجل أن يعود الطلاب الوافدون إلى بلادهم سفراء للتنوير ومشاعل هداية في بلادهم، ليسهموا في بناء أوطانهم بعقلية واعية بعيدة عن أفكار التطرف والإرهاب، مشيرًا إلى أن سلسلة اللقاءات التي بدأت فعالياتها الأربعاء الماضي تستمر حتى نهاية شهر شوال القادم.

 

في سياق متصل، أصدر المركز الإعلامي لمجمع البحوث الإسلامية، تقريرًا مفصَّلًا حول أبرز الأنشطة الدعوية التي يقدِّمها المجمع خلال شهر رمضان المبارك، وذلك بتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ومتابعة الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر.

وقال الدكتور نظير عيَّاد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية: إن الأزهر الشريف يولي الأنشطة الدعوية في رمضان اهتمامًا خاصًّا؛ لما في هذا الشهر من ميزات وفضائل تساعد المسلم على مضاعفة حسناته؛ فهو شهر الصيام والقيام وتلاوة القرآن، إلى غير ذلك من الفضائل التي لو استثمرها المسلمون لكانوا من عتقاء هذا الشهر المبارك.

وأكَّد د. عيَّاد أن مجمع البحوث الإسلامية قد أعدَّ خطة دعويَّة لوعَّاظ الأزهر وواعظاته خلال شهر رمضان، شملت عقد دروس ولقاءات ميدانية، إلى جانب إطلاق نحو (20) برامجًا دعويًا إلكترونيًا- عبر منصَّات التواصل الاجتماعي للمجمع والموقع الرسمي له على بوابة الأزهر- في العقيدة، والسيرة النبوية، والعلاقات الاجتماعية، وتنمية الذات، والتربية الأسرية، وشئون المرأة، ومقرأة القرآن، ومواقف الصالحين، إضافة إلى سلسلتين مرئيتين باللغة الإنجليزية.

البحوث الإسلامية تعقد لقاءات علمية الوافدين

رئيس التحرير

وائل لطفي

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