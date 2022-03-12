السبت 12 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الأمم المتحدة: 579 قتيلًا و1002 جريح بين المدنيين فى أوكرانيا

الأمم المتحدة
الأمم المتحدة

قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في آخر إحصاء لأعداد الضحايا المدنيين جراء النزاع في أوكرانيا، حتى الآن، إن عدد من سقطوا في الفترة من 24 فبراير (بدء العملية العسكرية الروسية) وحتى منتصف ليل أمس بلغ 1581 ضحية مدنية، بينهم 579 قتيلًا و1002 مصاب.
وأشار المكتب الأممي إلى أن 632 حالة كانت في منطقتى دونيتسك ولوجانسك، بينهم 130 قتيلًا و502 مصاب، أما في الأراضي التي تسيطر عليها الحكومة الأوكرانية فقد بلغ عدد الضحايا 490 ضحية بينهم 105 قتلى و385 مصابًا، وأن عدد من سقطوا في الأراضي التي تسيطر عليها (الجمهوريات المزعومة) بلغ 142 حالة بينهم 25 قتيلًا و117 مصابًا.
وأوضحت الإحصائيات أنه في مناطق أخري من أوكرانيا وهى مدينة كييف وشيركاسي وتشيرنيهيف وخاركيف وخيرسون وميكولايف وأوديسا وسومي وزابوريزهزهيا ودنيبروبتروفسكنا ومناطق جيتومير، والتي كانت تحت سيطرة الحكومة عندما وقعت الإصابات فكان العدد 949 ضحية، بينهم 449 قتيلًا و 500 مصاب.
وذكر المكتب الأممي أن معظم الخسائر المدنية المسجلة نتجت عن استخدام أسلحة متفجرة ذات تأثير واسع النطاق، بما في ذلك القصف بالمدفعية الثقيلة وأنظمة الصواريخ متعددة الإطلاق والضربات الصاروخية والجوية.

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وائل لطفي

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