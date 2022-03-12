السبت 12 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تفاصيل مصرع عنصرين إجراميين وضبط 393 آخرين خلال أسبوع (فيديو)

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

أبرز فيديو صادر عن وزارة الداخلية، جهود أجهزة الأمن لضبط العناصر الإجرامية ومظاهر الخروج عن القانون خلال أسبوع.

وأسفرت الجهود عن مصرع عنصرين، وضبط 393 عنصرا إجراميا شديد الخطورة بنطاق مديريات أمن (أسيوط – الجيزة- الغربية - الدقهلية – الإسكندرية – جنوب سيناء – كفر الشيخ – الشرقية – المنيا – بورسعيد – المنوفية – دمياط – الأقصر – سوهاج – قنا – البحر الأحمر – الإسماعيلية – الفيوم – القليوبية- مطروح- البحيرة – أسوان) وبحوزتهم (186 قطعة سلاح ناري – كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة – كميات من المواد المخدرة المتنوعة).

وجدير بالذكر أن عدد من المذكورين كان قد سبق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها (سرقة – سلاح– مخدرات – قتل).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيبات المختصة التحقيق.

سلاح نارى وزارة الداخلية جنوب سيناء الأقصر الإسماعيلية اسماعيل كفر الشيخ الإسكندرية الداخلية

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