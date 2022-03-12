تفاصيل مصرع عنصرين إجراميين وضبط 393 آخرين خلال أسبوع (فيديو)

أبرز فيديو صادر عن وزارة الداخلية، جهود أجهزة الأمن لضبط العناصر الإجرامية ومظاهر الخروج عن القانون خلال أسبوع.

وأسفرت الجهود عن مصرع عنصرين، وضبط 393 عنصرا إجراميا شديد الخطورة بنطاق مديريات أمن (أسيوط – الجيزة- الغربية - الدقهلية – الإسكندرية – جنوب سيناء – كفر الشيخ – الشرقية – المنيا – بورسعيد – المنوفية – دمياط – الأقصر – سوهاج – قنا – البحر الأحمر – الإسماعيلية – الفيوم – القليوبية- مطروح- البحيرة – أسوان) وبحوزتهم (186 قطعة سلاح ناري – كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة – كميات من المواد المخدرة المتنوعة).

وجدير بالذكر أن عدد من المذكورين كان قد سبق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها (سرقة – سلاح– مخدرات – قتل).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيبات المختصة التحقيق.