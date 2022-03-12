مسلسلات رمضان 2022.. الإثارة والغموض تسيطر على البرومو الرسمي لـ«ملف سري»

طرحت الجهة المنتجة لمسلسل ملف سري البرومو الرسمي لمسلسل ملف سري الذي يخوض بطولته الفنان هاني سلامة، والمقرر عرضه خلال موسم رمضان 2022 المقبل.

وسيطرت حالة من الغموض والإثارة والأكشن على البرومو التي طرحته منصة watch it الإلكترونية، وحصد نسب مشاهدات عالية فور طرحه بمواقع التواصل الاجتماعي.

https://fb.watch/bIrtRrOVYv/

مسلسل "ملف سرى" تأليف محمود حجاج، إخراج حسن البلاسى، وإنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز، وبطولة هانى سلامة، ماجد المصرى، عائشة بن أحمد، دنيا عبد العزيز، نضال الشافعى، محسن محيى الدين، أحمد سعيد عبد الغنى، إيهاب فهمى، مادلين طبر، كارولين عزمى، علاء مرسى، صبا الرافعى، إيمان يوسف، وعدد آخر من الفنانين الشباب.

وتدور أحداث المسلسل حول انتشار عمليات السرقة والفساد من بعض رجال الأعمال المتمثلة في عائلة "المالكي" الذي كان لهم تعاملات اقتصادية كبيرة داخل السوق المصري من حيث عدد الشركات والمصانع الكبرى والمعروف عن هذه العائلة النزاهة والأمانة، لكن تم كشفهم عن طريق بعض الرجال الشرفاء ليقعوا تحت يد المستشار يحيى عز الدين القاضي الذي يعتبر مثال للنزاهة والشرف، ويتصدى المستشار يحيى عز الدين لهم ويرفض كل سبل الابتزاز، ويهددونه باهله حتى يتم قتل خطيبته في ظروف غامضة مع أحد أفراد العائلة خارج مصر، مما يجعله يقرر ان يقضى على أسطورة عائلة المالكي الفاسدة ولكن أثناء هذه الرحلة يلتقي بمريم المالكي ابنة هارون المالكي وتبدأ رحلتهم سويا لمحاربة الفساد واظهار الحقائق.

وسيتم عرض المسلسل على منصة WATCH IT الرقمية، والتى طرحت البوستر الدعائي الأول للنجم هانى سلامة منفردّا، تمهيدًا لعرضه خلال السباق الرمضاني عبر المنصة، وذلك بالتزامن مع عرضه عبر شاشة قناة أون طوال الشهر الكريم.