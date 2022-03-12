السبت 12 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مسلسلات رمضان 2022.. الإثارة والغموض تسيطر على البرومو الرسمي لـ«ملف سري»

ملف سري
ملف سري

طرحت الجهة المنتجة لمسلسل ملف سري البرومو الرسمي لمسلسل ملف سري الذي يخوض بطولته الفنان هاني سلامة، والمقرر عرضه خلال موسم رمضان 2022 المقبل.

وسيطرت حالة من الغموض والإثارة والأكشن على البرومو التي طرحته منصة watch it الإلكترونية، وحصد نسب مشاهدات عالية فور طرحه بمواقع التواصل الاجتماعي.

https://fb.watch/bIrtRrOVYv/

مسلسل "ملف سرى" تأليف محمود حجاج، إخراج حسن البلاسى، وإنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز، وبطولة هانى سلامة، ماجد المصرى، عائشة بن أحمد، دنيا عبد العزيز، نضال الشافعى، محسن محيى الدين، أحمد سعيد عبد الغنى، إيهاب فهمى، مادلين طبر، كارولين عزمى، علاء مرسى، صبا الرافعى، إيمان يوسف، وعدد آخر من الفنانين الشباب.

وتدور أحداث المسلسل حول انتشار عمليات السرقة والفساد من بعض رجال الأعمال المتمثلة في عائلة "المالكي" الذي كان لهم تعاملات اقتصادية كبيرة داخل السوق المصري من حيث عدد الشركات والمصانع الكبرى والمعروف عن هذه العائلة النزاهة والأمانة، لكن تم كشفهم عن طريق بعض الرجال الشرفاء ليقعوا تحت يد المستشار يحيى عز الدين القاضي الذي يعتبر مثال للنزاهة والشرف، ويتصدى المستشار يحيى عز الدين لهم ويرفض كل سبل الابتزاز، ويهددونه باهله حتى يتم قتل خطيبته في ظروف غامضة مع أحد أفراد العائلة خارج مصر، مما يجعله يقرر ان يقضى على أسطورة عائلة المالكي الفاسدة ولكن أثناء هذه الرحلة يلتقي بمريم المالكي ابنة هارون المالكي وتبدأ رحلتهم سويا لمحاربة الفساد واظهار الحقائق.

وسيتم عرض المسلسل على منصة WATCH IT الرقمية، والتى طرحت البوستر الدعائي الأول للنجم هانى سلامة منفردّا، تمهيدًا لعرضه خلال السباق الرمضاني عبر المنصة، وذلك بالتزامن مع عرضه عبر شاشة قناة أون طوال الشهر الكريم.

مواقع التواصل الاجتماعي مسلسلات رمضان watch it منصة watch it مسلسلات رمضان 2022 الفنان هاني سلامة مسلسل ملف سرى

رئيس التحرير

وائل لطفي

مثل الأفلام الساذجة.. كاتبة جادة وأبطال يخاصمون النمطية

الأكثر قراءة

غلق مسجد الإمام الحسين بالقاهرة

«جراثيم أوكرانيا».. وسم إلكتروني جديد يكشف بوادر حرب بيولوجية وشيكة

الصور الأولى لأعمال الصيانة والترميم بمسجد الإمام الحسين

شديد البرودة ليلا.. «الأرصاد» تعلن تفاصيل طقس الأحد

النيابة العامة تستجوب المتهم بقتل طفل من ذوي الهمم بالغردقة

تفاصيل مصرع عنصرين إجراميين وضبط 393 آخرين خلال أسبوع (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

الجحود المقدر على الابن والأب

محمد عبدالعزيز

أبكيتمونا سامحكم الله

علي سعدة

الحكومة.. وجنون الأسعار

محمد رفعت

الأسعار بين الدولة والإخوان

نرمين يسر

شخصيات لا تزال تعيش بيننا

صفاء النجار

توم وجيرى.. لا أحد ينجو من الحب أو الحرب «٢-٣»

ناصيف حتى يكتب: أوكرانيا: أى سيناريوهات مستقبلية؟

سمر عادل

ماذا بعد حظر أمريكا النفط والغاز الروسى؟

صور

مباراة خروج الزمالك من أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربى

انتخابات حزب الوفد

جنازة شقيق الفنان أحمد عبدالعزيز

محطة تل أبيب

المزيد

واشنطن: لا نرغب في تحول إسرائيل إلى ملجأ «الأموال الروسية القذرة»

لحظات حرجة.. تداعيات الصراع فى أوكرانيا على الأمن الإسرائيلى

العاهل الأردنى يلتقى وزير الخارجية الإسرائيلى يائير لبيد