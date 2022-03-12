السبت 12 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مذكرة تفاهم بين الإمارات ونيوزيلندا لتعزيز التعاون بمجال الأمن الغذائي

الأمن الغذائي
الأمن الغذائي

وقعت وزيرة التغير المناخي والبيئة الإماراتية مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، اليوم السبت، مذكرة تفاهم مع وزير التجارة ونمو الصادرات والزراعة النيوزيلندي دميان أوكونور، لتعزيز التعاون في مجال الأمن الغذائي.


وأوضحت المهيري - في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الإمارات (وام) - أن بلادها تتمتع بعلاقات وروابط قوية مع نيوزيلندا في مختلف القطاعات والمجالات، وبالأخص المجالات الاقتصادية والتجارية، حيث شهد العقد الأخير تنامي حجم التبادل التجاري بنسبة تتجاوز 11% سنويا، منوها بأنه بموجب المذكرة سيتم تعزيز عمليات تبادل الخبرات والمعارف والتجارب الناجحة، التي بدورها تعزز الأمن الغذائي اعتمادا على التقنيات الحديثة والحلول الابتكارية.


ومن جهته، قال دميان أوكونور "إن المذكرة تؤكد الدور المهم الذي تلعبه نيوزيلندا في التبادل التجاري للغذاء مع الإمارات وتستهدف زيادته، إضافة إلى تعزيز مشاركة المعارف والتجارب الناجحة في مجال الأمن الغذائي".


ويشمل التعاون 3 مجالات رئيسية، هي: تبادل المعرفة والخبرات والتجارب الناجحة والتركيز على توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في الزراعة وإنتاج الغذاء، وتعزيز مرونة واستمرارية سلاسل توريد المنتجات الغذائية المتبادلة، بالإضافة إلى تبادل السياسات وأفضل الممارسات المطبقة في البلدين في قطاع الإنتاج الغذائي والزراعة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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