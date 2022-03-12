السبت 12 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزارة الدفاع في بيلاروسيا تعتزم استبدال قواتها على الحدود مع أوكرانيا

أوكرانيا
أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع في بيلاروسيا اليوم اعتزامها استبدال بعض قواتها على الحدود مع أوكرانيا في المستقبل القريب.


وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم السبت - أنه سيتم إرسال خمس مجموعات كتائب تكتيكية إلى الحدود مع أوكرانيا؛ لكي تحل محل الجنود المتواجدين هناك حاليا.


ونفت الوزارة أن تكون عملية استبدال هؤلاء الجنود بمثابة استعداد لدخول الحرب إلى جانب روسيا.
وأشار البيان إلى أن المجموعات الخمس التكتيكية تتمركز - حاليا - على الحدود الجنوبية لبيلاروسيا، إلى جانب حرس الحدود من أجل منع جماعات مسلحة تابعة لدعاة القومية من دخول بيلاروسيا عن طريق أوكرانيا، بالاضافة إلى الحيلولة، دون نقل أسلحة وذخيرة ومتفجرات بطريقة غير مشروعة.


ولفت إلى أن المجموعات التكتيكية على الحدود مع أوكرانيا؛ ستقوم بمهام استطلاع وبدوريات على الحدود لضمان أمن مواقع استراتيجية وتوفير الأمن على الطريق هناك .


من جانبه، أكد رئيس هيئة الأركان العامة في بيلاروسيا الميجور جنرال فيكتور جوليفيتش اعتزامه القيام بعملية إحلال هؤلاء الجنود في المستقبل القريب، وإن الوحدات التي استكملت مهامها لحماية حدود الدولة ستعود إلى مواقعها الدائمة.


وأضاف رئيس الأركان البيلاروسي أن "عملية نقل هذه القوات ليست لها أى علاقة باستعداد عسكرى من جانب بيلاروسيا؛ للمشاركة في العملية العسكرية الخاصة الجارية على أرض أوكرانيا، وإن قواتنا المسلحة تقوم بمهام لضمان الأمن العسكرى لبيلاروس فقط على أراضيها".

رئيس التحرير

وائل لطفي

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