السبت 12 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

حرس الحدود البولندي: مليون و596 ألف لاجئي من أوكرانيا

حرس الحدود البولندي
حرس الحدود البولندي

أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية، اليوم السبت، أن عدد اللاجئين الوافدين من أوكرانيا بسبب العملية العسكرية الروسية، بلغ مليون و596 ألف شخص.

وأفادت الوكالة - في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة (تويتر)، ونقلها راديو "بولندا" - بأن 76 ألفا و200 شخص وصلوا من أوكرانيا أمس الجمعة، مشيرة إلى أن 17 ألفا و700 لاجئ آخرين دخلوا بولندا من أوكرانيا في الساعة السابعة من صباح اليوم.

وكان مجلس النواب البولندي قد وافق، يوم الأربعاء الماضي، على خطة لمساعدة الأوكرانيين الذين فروا من بلادهم.

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