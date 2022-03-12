حرس الحدود البولندي: مليون و596 ألف لاجئي من أوكرانيا

أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية، اليوم السبت، أن عدد اللاجئين الوافدين من أوكرانيا بسبب العملية العسكرية الروسية، بلغ مليون و596 ألف شخص.

وأفادت الوكالة - في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة (تويتر)، ونقلها راديو "بولندا" - بأن 76 ألفا و200 شخص وصلوا من أوكرانيا أمس الجمعة، مشيرة إلى أن 17 ألفا و700 لاجئ آخرين دخلوا بولندا من أوكرانيا في الساعة السابعة من صباح اليوم.

وكان مجلس النواب البولندي قد وافق، يوم الأربعاء الماضي، على خطة لمساعدة الأوكرانيين الذين فروا من بلادهم.