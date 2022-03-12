موسكو تحذر واشنطن من اتخاذ خطوات متهورة فى مجال الاستقرار الاستراتيجى

حذر نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، الولايات المتحدة من اتخاذ خطوات متهورة في مجال الاستقرار الاستراتيجي.

وقال ريابكوف، في تصريحات للقناة التليفزيونية الأولى الروسية اليوم السبت: "أود أن أتوقف لحظة لأحذر الولايات المتحدة من أي خطوات متهورة في مجال الاستقرار الاستراتيجي"، مؤكدا أن روسيا غير مستعدة للدخول في حوار "تود الإدارة الأمريكية أن تفرضه علينا".

وأضاف ريابكوف: "بشكل عام في الأشهر الأخيرة كان هناك استبدال سريع لجدول الأعمال من الجانب الأمريكي، فبدلاً من مناقشة موضوع الأمن الأوروبي وكيفية الحفاظ على البنية التي تطورت في أوروبا في العقود الأخيرة وتعزيزها، اضطررنا حرفيا لمناقشة القضايا التي لا تتعلق بهذا"، لافتا إلى أن هذا خطأ استراتيجي وسوء تقدير استراتيجي من جانب الولايات المتحدة وحلفائها وعملائها وأقمارهم الصناعية.

وفيما يتعلق بالأمن في أوروبا، قال ريابكوف: "لقد بذلنا أخطر الجهود للحفاظ على بنية الأمن الأوروبي وضمانها دون انهيار بسبب النهج الإجرامي غير المسئول تماما للنظام الحالي في كييف والقائمون عليه في الغرب".