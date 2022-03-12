ألمانيا تعتزم استقبال 2500 لاجئ أوكرانى من مولدوفا

قال وزير خارجية مولدوفا، نيكو بوبيسكو، إن ألمانيا ستستقبل 2500 لاجئ أوكراني من الموجودين حاليًا في بلاده، وجاءت تصريحات بوبيسكو عقب اجتماعه، اليوم السبت، مع نظيرته الألمانية، أنالينا بيربوك، خلال زيارتها إلى مولدوفا في إطار جولة تشمل أيضًا دول غرب البلقان، حسب ما نقلته مجلة "بوليتيكو" في نسختها الأوروبية.

وبموجب الخطة، سيصل أغلب اللاجئين إلى ألمانيا عن طريق الحافلات من خلال ممر سيتم فتحه عبر رومانيا، وتعد مولدوفا واحدة من دول شرق أوروبا التي تستقبل ملايين الأشخاص الذين فروا من أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في البلاد.

وكان المفوض السامي للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، فيليبو جراندي، قد صرح، أمس الجمعة، بأن عدد اللاجئين من أوكرانيا بلغ 2,5 مليون، مضيفًا: "نقدر أيضًا أن حوالي مليوني شخص قد نزحوا داخل أوكرانيا".

وفي مولدوفا حاليًا ما يقرب من 105 آلاف لاجئ أوكراني، وفقًا لبيانات الأمم المتحدة، فيما لجأ أكثر من 1,5 مليون أوكراني إلى بولندا وحوالي 235 ألفاً إلى المجر.