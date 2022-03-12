إعلام أوكراني: روسيا تنقل مهندسين لمحطة زابوريجيا النووية لتشغيلها

ذكرت وسائل إعلامية أوكرانية اليوم، أن روسيا تنقل مهندسين روس إلى محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا لتشغيل المحطة.

ونقل موقع "كييف إندبندنت" الإخباري الأوكراني عن "بيترو كوتين" رئيس شركة "إنيرجوأتوم" للطاقة النووية التي تديرها الدولة في أوكرانيا قوله، إن روسيا نقلت 11 مهندسًا ممن يحملون الجنسية الروسية إلى محطة زابوريجيا للطاقة النووية.

وقال رئيس الشركة إن الروس أبلغوا العاملين في المحطة بأن هذه المحطة لم تعد تتبع أوكرانيا، مشيرًا إلى أن الروس أكدوا لطاقم العاملين بأنه يتعين تشغيل المحطة بناءً على أوامر هيئة "روسأتوم" للطاقة الذرية التي تديرها الدولة في روسيا.